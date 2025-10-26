Vasco bate o martelo e define onde vai jogar na semifinal contra o Flu

O Vasco da Gama confirmou que disputará a partida de ida da semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense no Maracanã. Embora o clube tenha manifestado a intenção inicial de atuar em São Januário, a decisão final respeitou o acordo firmado previamente com o Tricolor e o Flamengo, que prevê que os clássicos entre os três clubes ocorram no estádio Mário Filho com divisão equilibrada das torcidas.

A tentativa de mudança partiu de um desejo interno de jogar na Colina Histórica, o que, segundo o diretor de futebol Admar Lopes, refletia a vontade do elenco e da torcida. "Vamos conversar com as forças públicas. Neste momento, não temos decisão. A decisão é deles e vamos respeitar. Todo vascaíno prefere jogar em São Januário, e nós não somos exceção", declarou o dirigente ao comentar a expectativa de viabilizar a realização do duelo em casa.

Apesar do apelo, as autoridades de segurança não garantiram as condições ideais para o evento em São Januário. Dessa forma, o clube manteve o compromisso de utilizar o Maracanã como palco, o que também contribui para uma logística mais simples, já que a segunda partida — com mando do Fluminense — também será realizada no mesmo estádio. A ida está marcada para quarta-feira (10 de dezembro), enquanto o confronto decisivo ocorrerá no domingo (14 de dezembro).

Internamente, a escolha dividiu opiniões entre torcedores. Parte da torcida cruz-maltina defendia que o time deveria aproveitar o ambiente tradicional de São Januário, enquanto outros destacavam a capacidade superior do Maracanã e a possibilidade de uma divisão justa de ingressos como pontos positivos da manutenção do acordo.

Essa será a segunda semifinal consecutiva de Copa do Brasil disputada pelo Vasco. Em 2024, o clube foi eliminado pelo Atlético-MG, após derrota no primeiro jogo e um empate frustrante no segundo, com gol nos minutos finais marcado por Hulk. O atacante Pablo Vegetti relembrou o episódio: "Aquela eliminação ainda dói. Foi um golpe duro para todos nós. Agora temos outra chance e vamos nos preparar para não repetir os erros".

No Campeonato Brasileiro, o Vasco também segue em disputa por uma vaga na próxima edição da Libertadores. O time comandado por Fernando Diniz vive boa fase e terá pela frente o RB Bragantino no domingo (26), às 18h30 (horário de Brasília), em duelo direto pelo G6. O confronto será realizado no Estádio Cícero de Souza Marques.

Enquanto isso, o Fluminense retorna à semifinal da Copa do Brasil após 18 anos. A última vez havia sido em 2007, quando conquistou seu único título da competição. O Vasco, por sua vez, levantou o troféu em 2011 e desde então não alcançava esse estágio do torneio nacional.