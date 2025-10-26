Super Copa Capital divulga sedes e tabela de jogos

Capital contou com boa parte de jogadores das categorias de base do clube - (crédito: Uéslei Costa/CapitalSAF)

Seis estádios serão utilizados durante na Super Copa Capital de futebol sub-17. A competição reúne tradicionais equipes de todas as regiões brasileiras de 1º a 14 de dezembro. As 32 agremiações classificadas se dividirão entre JK (Paranoá), Bezerrão (Gama), Abadião (Ceilândia), Defelê (Vila Planalto) e Dirceuzão (Planaltina de Goiás) e Cecaf (Plano Piloto).

Até o momento, o Distrito Federal conta com dois representantes garantidos o Canaã e o Capital. Ainda há outras duas vagas restantes para os candangos, a serem preenchidas pelo campeão e pelo vice do Candangão Sub-17, que está na reta final.

A Super Copa Capital também contará com a presença de clubes gigantes do futebol brasileiro como Palmeiras, Santos, Athletico-PR, Coritiba, Goiás,Vitória-BA, Fortaleza e Atlético-MG, entre outros.

Os 32 times estão distribuídos em oito grupos. Na primeira fase, as equipes se enfrentarão dentro das respectivas chaves, em três rodadas. Apenas os dois primeiros colocados avançarão para o mata-mata. As oitavas,quartas, semifinais e finais serão decididas em jogo único. Em caso de empate, a definição do vencedor sairá nas cobranças de pênaltis.



Na primeira edição da Super Copa Capital,realizada em 2023, o Goiás ficou com o título após vencer o Náutico na decisão. No ano passado, a competição contou com a participação de 16 equipes. Na final, o Athlético-PR superou o Atlético-GO sagrou-se campeão.

Primeira rodada

1/12

10 horas

Capital x Novorizontino – Estádio JK

Atlético-MG x Cuiabá – Bezerrão

Palmeiras x Vitória– Abadião

Santos x CSA –Defelê





15 horas

Porto Vitória x QFC– Estádio JK

São José x I9 –Bezerrão

Barra x Campeão do DF – Abadião

Caxias x Sport Club Belém – Defelê





2/12

10 horas

Athletico x Goiás –Abadião

Fortaleza x Vila Nova – Bezerrão

Atlético-GO x Coritiba – Dirceuzão

Botafogo x Ceará –Cecaf





15 horas

Ferroviária x Coimbra – Abadião

Guarani x Vice-campeão DF – Bezerrão

Galvez x Canaã –Dirceuzão

Inter de Limeira x Monte Roraima – Cecaf