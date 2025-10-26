Super Copa Capital divulga sedes e tabela de jogos

Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Seis estádios serão utilizados durante na Super Copa Capital de futebol sub-17. A competição reúne tradicionais equipes de todas as regiões brasileiras de 1º a 14 de dezembro. As 32 agremiações classificadas se dividirão entre JK (Paranoá), Bezerrão (Gama), Abadião (Ceilândia), Defelê (Vila Planalto) e Dirceuzão (Planaltina de Goiás) e Cecaf (Plano Piloto).
Até o momento, o Distrito Federal conta com dois representantes garantidos o Canaã e o Capital. Ainda há outras duas vagas restantes para os candangos, a serem preenchidas pelo campeão e pelo vice do Candangão Sub-17, que está na reta final.
A Super Copa Capital também contará com a presença de clubes gigantes do futebol brasileiro como Palmeiras, Santos, Athletico-PR, Coritiba, Goiás,Vitória-BA, Fortaleza e Atlético-MG, entre outros.
Os 32 times estão distribuídos em oito grupos. Na primeira fase, as equipes se enfrentarão dentro das respectivas chaves, em três rodadas. Apenas os dois primeiros colocados avançarão para o mata-mata. As oitavas,quartas, semifinais e finais serão decididas em jogo único. Em caso de empate, a definição do vencedor sairá nas cobranças de pênaltis.
Na primeira edição da Super Copa Capital,realizada em 2023, o Goiás ficou com o título após vencer o Náutico na decisão. No ano passado, a competição contou com a participação de 16 equipes. Na final, o Athlético-PR superou o Atlético-GO sagrou-se campeão.
Primeira rodada
1/12
10 horas
Capital x Novorizontino – Estádio JK
Atlético-MG x Cuiabá – Bezerrão
Palmeiras x Vitória– Abadião
Santos x CSA –Defelê
15 horas
Porto Vitória x QFC– Estádio JK
São José x I9 –Bezerrão
Barra x Campeão do DF – Abadião
Caxias x Sport Club Belém – Defelê
2/12
10 horas
Athletico x Goiás –Abadião
Fortaleza x Vila Nova – Bezerrão
Atlético-GO x Coritiba – Dirceuzão
Botafogo x Ceará –Cecaf
15 horas
Ferroviária x Coimbra – Abadião
Guarani x Vice-campeão DF – Bezerrão
Galvez x Canaã –Dirceuzão
Inter de Limeira x Monte Roraima – Cecaf