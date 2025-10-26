STU Nacional termina em grande estilo no Parque com finais emocionantes

O visual cinematográfico do fim de tarde no Parque da Cidade brindou a plateia com um visual inesquecível na pista inaugurada para a disputa do STU - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

LUCAS ALARCÃO*

O STU Nacional se despediu de Brasília neste domingo em clima de celebração. No último dia de disputas, o calor do asfalto se misturou com a vibração da torcida para coroar os campeões da temporada nas modalidades masculina, feminina e paraskate. Foi o fim de uma jornada que uniu técnica, emoção, e mostrou, mais uma vez, que o skate brasileiro vive o auge dentro e fora das pistas.

No feminino, Maria Almeida fez o Brasil se emocionar. Com apenas quatro anos de pista, a skatista se tornou a campeã da etapa de Brasília e da temporada do STU Nacional. Entre sorrisos e dancinhas, a líder do ranking recebeu o anúncio de que seria coroada campeã antes da última volta no percurso.

"A primeira coisa que eu pensei foi: 'Meu Deus, não posso chorar, tenho que manter a postura. Mas foi isso, desci já quase chorando de alegria. Tô muito feliz e animada para chegar logo em casa e abraçar a minha família”, contou Maria Almeida ao Correio.

O duelo mais esperado do fim de semana ficou apenas na imaginação da plateia. A promessa de ver Maria Almeida e Duda Ribeiro frente a frente se desfez depois da lesão no pulso que tirou Duda das finais. Mesmo lesionada, ela acompanhou tudo diretamente da pista. Para Maria, a presença da rival e amiga foi mais que simbólica.

"Quero agradecer também à Duda Ribeiro, que mesmo machucada, veio assistir ao evento, sentou-se ali dentro da pista. Conversou comigo, tentou me distrair. Eu estava muito nervosa, graças a Deus deu tudo certo", comemorou Maria Almeida, aliviada. As três primeiras colocadas da etapa de Brasília foram: Maria Almeida (1ª), Carla Karolina (2ª) e Gabriela Mazetto (3ª).

Intertítulo: Homens

No masculino, o campeão da etapa de Brasília foi Matheus Mendes. Com apenas 16 anos, ele andou pela pista de Brasília como se o tempo se curvasse diante de sua determinação. Ele transformou cada manobra em poesia, cada giro em um grito silencioso de coragem, e na última volta o menino do Rio de Janeiro garantiu a primeira colocação.

"Sempre foi um sonho ganhar um STU e estar podendo participar de uma final junto com os meus amigos. Eu comecei a andar com os dois anos de idade, graças ao meu pai, skatista”, confirmou Matheus. O top três da final ficou com: Matheus Mendes (1º), Sebastian Simonetto (2º) e Vinicius Costa (3º).

O campeão da temporada no masculino foi Gabryel Aguilar. Mesmo sem se classificar para a etapa do Distrito Federal, ele garantiu a primeira colocação devido aos bons desempenhos nas outras etapas do STU Nacional.

"Estou feliz com esse ano, foi muito bom pra mim, me dediquei bastante e cada vez mais quero evoluir como ser humano, como pessoa, até mesmo no skate. Nas próximas etapas, vou conseguir fazer meu rolê, que vocês já sabem como é diferente também. E é isso, só agradecer mesmo a Deus e a todos", afirmou Gabryel.

Intertítulo: Paraskate

O grande campeão foi Felipe Nunes, líder do ranking. O curitibano de 26 anos, se consagrou campeão da etapa de Brasília e da temporada deste ano do STU. "Estou muito feliz de poder estar participando de mais um STU e pela primeira vez aqui em Brasília. Fiquei em primeiro lugar, muito feliz com esse resultado. Obrigado ao STU por essa grande festa do skate” celebrou Felipe Nunes ao Correio Braziliense.

Os três primeiros colocados da final do paraskate foram: Felipe Nunes (1º), Vini Sardi (2º) e Italo Romano (3º). A pista construída no parque da cidade para o campeonato ficará de legado para os skatistas de Brasília e do Brasil.

STREET FINALS MASCULINO – ETAPA DF

1º – Matheus Mendes – 80,30

2º – Sebastian Simonetto – 80,08

3º – Vinícius Costa – 74,92

4º – Wallace Gabriel – 72,23

5º – Marcelo Batista – 64,84

6º – Ivan Monteiro – 55,43

STREET FINALS FEMININO – ETAPA DF

1ª – Maria Almeida – 63,22

2ª – Carla Karolina – 48,04

3ª – Gabi Mazetto – 47,60

4ª – Rafaela Murbach – 41,39

5ª – Manuella Moretti – 35,07

6ª – Duda Ribeiro – não disputou

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima