Courtois complica, mas Liverpool derrota o Real Madrid na Liga dos Campeões

Entre os nove jogos desta terça-feira (4/11) da quarta rodada da Liga dos Campeões da Europa, uma reedição de três finais do torneio europeu. Com o apoio da torcida, o Liverpool derrotou o Real Madrird, por 1 x 0, em um confronto acirrado dentro das quatro linhas. O gol da vitória foi do camisa 10 Mac Allister, com assistência do meio-campista Szoboszlai, um dos destaques da partida. O resultado colocou os ingleses na zona de classificação da competição, na sexta colocação com nove pontos.



O triunfo contra o time de Madrid foi importante para consolidar a retomada do clube inglês, que voltou a vencer no último final de semana, depois de um longo jejum de oito jogos. Foram oito grandes defesas de Thibaut Courtois na partida, mas Mac Allister conseguiu furar o paredão belga para conquistar a vitória inglesa na partida. A próxima rodada será após a Data Fifa de novembro. No dia 26, o Real Madrid volta a campo para enfrentar o Olympiacos, às 17h, no Estádio Karaiskákis. Simultâneo, o Liverpool recebe o PSV.

O jogo

Liverpool e Real Madrid entregaram um jogo parelho. O 0 x 0 aos 15 minutos da etapa inicial refletia bem a disputa acirrada em campo. Apesar da posse de bola ser do time merengue, o Liverpool pressionava. Com a marcação alta e bolas alçadas, tentavam furar a defesa espanhola. A chance mais clara do jogo ficou para os Reds. Wirtz recebeu um presente pela direita e mandou para Szoboszlai, cara a cara com Courtois, que saiu para fechar o gol e afastar o perigo.

Na reta final, uma polêmica com a arbitragem incomodou os ingleses. Aos 30, o árbitro István Kovács inicialmente marcou falta por toque no braço de Tchouameni. Entretanto, como o lance ocorreu na área, o VAR chamou para a revisão e o juiz entendeu que não houve infração. O duelo entre Szoboszlai e Courtois foi interessante de se ver. Foram três belas finalizações do húngaro e três grandes defesas do goleiro belga. A expectativa de gols ficou para a segunda etapa.

Foram necessários apenas 15 minutos do segundo tempo e o Liverpool conseguiu furar o paredão merengue. Na cobrança de falta de Szoboszlai, Mac Allister subiu na bola e mandou para o fundo da rede, sem chances para Thibaut Courtois. O Real Madrid tentou infiltrar a defesa compacta dos Reds, mas os ingleses souberam administrar a vitória. Por outro lado, o ataque deu trabalho para Dean Huijsen e Éder Militão. Na reta final, Courtois, um dos nomes do jogo ao lado de Szoboszlai, fechou de todas as formas o gol para evitar que os adversários ampliassem a vantagem. O confronto se encerrou com 1 x 0 no placar, a equipe de Arne Slot quebrou a invencibilidade madridista na competição.

Ficha técnica

Champions League - quarta rodada

Liverpool 1 x 0 Real Madrid

Local: Anfield, na Inglaterra

Arbitragem: István Kovács (ROU)

Liverpool

Mamardashvili; Conor Bradley, Ibrahima Konate, Virgil Van Dijk e Andrey Robertson (Kerkez); Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch e Mac Allister (Jones); Mohamed Salah, Hugo Ekitike (Gakpo)e Florian Wirtz (Chiesa). Técnico: Arne Slot

Gol: Mac Allister

Cartão amarelo: Mac Allister

Real Madrid

Courtois; Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Éder Militão e Valverde (Brahim Díaz); Vinicius Júnior; Tchouameni; Camavinga (Rodrygo) e Arda Guler (Alexander Arnold); Kylian Mbappé e Jude Bellingham. Técnico: Xabi Alonso

Gol: Não houve

Cartões amarelos: Vinícius Júnior, Dean Huijsen, Jude Bellingham e Álvaro Carreas.



*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima