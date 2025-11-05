Veja os pendurados do Vasco para o clássico com o Botafogo - (crédito: Dikran Sahagian/Vasco)

O Vasco tem três jogadores pendurados para o clássico com o Fluminense, nesta quarta-feira (5), às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 32ª rodada do Brasileirão. Um titular e dois reservas, que podem desfalcar o Cruz-Maltino contra o Juventude, no próximo sábado (8), em São Januário, caso levem cartão amarelo.

Dessa forma, Tchê Tchê é quem causa maior preocupação por ser um jogador de confiança do técnico Fernando Diniz. O volante levou o segundo cartão amarelo na vitória sobre o Red Bull Bragantino e passou ileso na derrota para o São Paulo.

Os outros dois pendurados são Paulinho e David. O volante voltou a lista de relacionados após ter ficado de fora do jogo passado. No entanto, dificilmente entrará em campo tendo em vista que o jogador não atua desde o dia 14 de setembro, quando entrou nos minutos finais do empate com o Ceará, em 2 a 2. Ele está pendurado desde a oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Por fim, David, que é reserva, mas costuma entrar com frequência nos jogos do Vasco. O atacante está pendurado desde a vitória sobre o Bahia. Vale lembrar que o Cruz-Maltino terá os desfalques de Paulo Henrique e Nuno Moreira, que estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo.