São Paulo e Flamengo empatam em grande jogo na Vila Belmiro

São Paulo e Flamengo protagonizaram um grande jogo na Vila Belmiro, nesta quarta-feira (5/11). Com direito a falhas, golaços, expulsão e quase gol de placa, os times ficaram no 2 a 2, pela 32ª rodada do Brasileirão. Arrascaeta, um dos nomes da partida, fez história com seu gol, de pênalti. Samuel Lino fez o outro gol carioca, enquanto Luciano e Ferreira marcaram pelo Tricolor.

O Rubro-Negro, que está na luta pelo título, alcança o líder Palmeiras no número de pontos (65), mas segue atrás pela vitória a menos que possui na competição. Além disso, vê o Verdão atuar nesta quinta-feira (6/11) contra o Santos. A equipe de Hernán Crespo, por sua vez, permanece em oitavo, com 45 pontos – dois a menos que o Fluminense, que abre o G7.

Primeiro tempo

O jogo começou com tudo na Vila. Não à toa, com menos de sete minutos o placar já marcava 1 a 1. Primeiro, Luciano aproveitou falha grave de Pulgar dentro da área do Flamengo para fazer 1 a 0, aos 3?. No entanto, no lance de saída de bola, Pablo Maia chegou derrubando Arrascaeta. Pênalti cobrado pelo craque, que converteu (7?) e bateu recordes importantes pelo Rubro-Negro.

A partir daí, o jogo foi franco, com ambas as equipes tentando utilizar suas armas para marcar. O time da casa, com bolas longas e marcação forte. Já os visitantes usavam os passes curtos e troca de posições para enganar o adversário. Apesar disso, não houve chances claras após os gols, à exceção de oportunidades mais simples em tentativa de cabeça de Léo Pereira, e finalização de longe de Luiz Gustavo. Samuel Lino chegou a anotar para o Fla, aos 45+1?, mas em impedimento corretamente marcado.

Segundo tempo

O primeiro lance de perigo foi em erro grave de Arboleda, que saiu jogando errado dentro da própria área. Carrascal serviu Arrascaeta, que tirou de Rafael, mas também da trave. A bola, afinal, passou a centímetros da meta são-paulina. E não demoraria para chegar o gol do Flamengo, que crescia a cada minuto do jogo. Arrascaeta acreditou, ganhou de dois e rolou para trás. Emerson Royal cruzou de primeira para Samuel Lino, que, também de prima, mandou uma sapatada para estufar o gol de Rafael, aos 18?. Golaço na Vila!

Mas Gonzalo Plata, três minutos depois, mudaria o rumo da partida ao ser expulso mais uma vez na temporada, após pisar entre a canela e o tornozelo de Arboleda. Com um a menos, o técnico Filipe Luís se viu obrigado a mexer, promovendo três mudanças ao mesmo tempo e retirando o que era o melhor em campo: Arrascaeta.

A partir daí, o São Paulo virou dono do jogo e passou a apertar em busca do empate. Aos 34?, ele aconteceu. Em jogada rápida do ataque do Tricolor, Emerson Royal afastou mal, com a bola ficando no pé de Maik, que acabara de entrar. Sem ser fominha, cruzou para o segundo pau, encontrando Ferreira – livre -, que deixou tudo igual. Lucas – outro que entrara como arma secreta de Hernán Crespo – quase fez um gol de placa. Após receber cruzamento da direita, ele dominou na coxa, fez embaixada e emendou uma linda bicicleta. Sem alvo, porém.

Próximos passos

O São Paulo volta a campo já neste sábado (8/11), quando recebe o Bragantino, também na Vila Belmiro, desta vez pela 33ª rodada do Brasileirão. O duelo ocorre às 21h (de Brasília). Ainda na briga pelo título, o Flamengo volta para o Maracanã, onde enfrentará o Santos. No entanto, este jogo é no domingo (9/11), às 18h30.

SÃO PAULO 2 x 2 FLAMENGO

Campeonato Brasileiro – 32ª rodada

Data e horário: 5/11/2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Público presente: 11.228 presentes

Gols: Luciano, 3’/1ºT (1-0); de Arrascaeta, 7’/1ºT (1-1); Samuel Lino, 18’/2ºT (1-2); Ferreira, 34’/2ºT (2-2)

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Sabino; Cédric Soares (Maik, 31’/2ºT), Pablo Maia (Alisson, 31’/2ºT), Bobadilla, Luiz Gustavo (Marcos Antônio, 24’/2ºT) e Ferreira; Tapia (Lucas Moura, 24’/2ºT) e Luciano. Técnico: Hernán Crespo.

FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Saúl (Wallace Yan, 35’/2ºT) e de Arrascaeta (De la Cruz, 24’/2ºT); Carrascal (Luiz Araújo, 24’/2ºT), Samuel Lino (Ayrton Lucas, 24’/2ºT) e Plata. Técnico: Filipe Luís.

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Cartões Amarelos: Luciano (SAO); Carrascal, Danilo (FLA)

Cartões Vermelhos: Plata (Flamengo), 21’/2ºT





