Ousada? Vaza uniforme II da Seleção para a Copa do Mundo

O site especializado em uniformes de futebol pelo mundo, Footy Headlines, vazou nesta quinta-feira (6/11) aquela que pode ser a nova camisa II da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. O modelo segue a tradição do azul, mas com uma pegada moderna. O escudo da CBF surge centralizado, enquanto à direita do peito está a logo da Air Jordan, marca parceira da Nike que deve assinar o design do uniforme.

O visual mistura elementos retrô com detalhes tecnológicos, e vem sendo descrito como uma das apostas mais ousadas da fornecedora nos últimos anos. A ideia, segundo o Footy Headlines, é reforçar a ligação da marca Jordan com o futebol brasileiro. Especialmente com a geração mais jovem, acostumada, afinal, a associar o logo do "Jumpman" a estilo e performance.

Assim, o lançamento oficial deve acontecer em março de 2026, cerca de três meses antes do início do Mundial. O torneio será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá. Até lá, a expectativa é de que novos vazamentos revelem também a camisa principal e a linha de treino da Seleção. Nem CBF, nem Nike se pronunciaram sobre o vazamento.

O retorno do azul demonstra uma vitória da torcida brasileira, que, graças sua recepção negativa, refutou a possibilidade de o uniforme II ter a cor vermelha como predominante. E aí, gostou?