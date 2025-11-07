Curso de arbitragem da CBF desembarca em Brasília; entenda a dinâmica

Rodrigo Cintra, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, no primeiro contato com os alunos do Distrito Federal. - (crédito: Luís Moreira/CB/ D.A Press)

O quadro de árbitros do Distrito Federal recebe, até domingo (9/11), a oitava edição do Seminário Arbitragem Sem Fronteiras. O projeto, uma iniciativa da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) voltada ao aprimoramento técnico e à padronização da arbitragem nacional, é realizado na Cecaf, no Setor Policial Sul. A primeira etapa do programa ocorreu nesta sexta-feira (7/11) e contou com a presença do presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Rodrigo Martins Cintra, do presidente da Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF), Daniel Vasconcelos, do diretor técnico Márcio Coutinho e do presidente do Sindicato dos Árbitros do DF, Raimundo Lopo.

Durante três dias, árbitros e assistentes participarão de atividades teóricas e práticas conduzidas por instrutores especializados da CBF. O conteúdo abrange controle de jogo, faltas táticas, impedimentos, área penal e aspectos emocionais da condução de partida, além de treinamentos de campo. A dinâmica inclui um torneio sub-17 organizado exclusivamente para o seminário, no qual os árbitros atuam em revezamento. Durante as partidas, eles são avaliados e orientados em tempo real pelos inspetores da entidade máxima do futebol nacional.

Alunos do Arbitragem sem Fronteiras, no Centro de Capacitação Física do Corpo dos Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) (foto: Luís Moreira/CB/ D.A Press)

O Árbitro sem Fronteiras nasceu na atual gestão da CBF, presidida pelo roraimense Samir Xaud. Rodrigo Martins Cintra, um dos idealizadores do projeto, destacou que a proposta central do projeto é garantir igualdade de oportunidades aos profissionais da arbitragem em todo o país. “A ideia é assegurar que todos tenham chance de evoluir. Há árbitros prontos para Série A, outros para B, C ou D, e dentro da realidade de cada um é preciso oferecer condições iguais de crescimento. Isso é retirar fronteiras”, iniciou o presidente da Comissão de Arbitragem, em exclusiva ao Correio.

O curso tem carga horária de 20 horas e fornece certificado aos participantes. De acordo com Cintra, o conteúdo é o mesmo utilizado nas capacitações de árbitros internacionais da Fifa. “Hoje, não há mais segredo. O que o árbitro Fifa recebe, o da base também recebe, dentro da linguagem adequada. Só assim conseguimos uma instrução verdadeiramente igualitária e caminhamos para a tão desejada aproximação de critério”, pontuou.

Após o encerramento do seminário, a equipe da CBF elabora um relatório técnico detalhado, que será encaminhado à FFDF para orientar o acompanhamento dos profissionais locais. Cintra ressalta que o projeto marca o início de um ciclo de desenvolvimento permanente. “O grande mérito do seminário é que ele não termina aqui. Nós deixamos uma semente. A federação segue com o trabalho de desenvolvimento e nós voltamos a acompanhar. A partir disso, pretendemos trazer mais árbitros do Distrito Federal para os níveis nacionais”, concluiu.

Para o presidente do Sindicato dos Árbitros do Distrito Federal, Raimundo Lopo, a presença da Comissão de Arbitragem da CBF em Brasília tem impacto direto na motivação do quadro. “Quando o presidente da Comissão vem até aqui, desperta o grupo. É como se o Ancelotti chegasse em um clube: todo mundo muda de postura. Essa aproximação mostra que há árbitros promissores no DF, que às vezes não tinham esse contato com a CBF”, disse.

Veja a programação

Sábado (8/11)

Campo de jogo

8h às 12h - Treino técnico e físico

Auditório

14h às 15h30 - Tema: disputa

15h30 às 17h - Tema: faltas táticas

17h30 às 18h30 - Tema: mãos

18h30 às 19h30 - Tema: impedimento

Domingo (9/11)

Campo de jogo

8h às 12h - Treino técnico e físico

Auditório

14h às 15h - Tema: área penal

15h às 16h - Palestra do Presidente da Comissão de Arbitragem da CBF

16h30 às 17h30 - Encerramento

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima