Representantes do DF levam goalball brasileiro ao ouro no Chile

Com treinador e atletas do Centro Olímpico e Paralímpico de São Sebastião, as Seleções de goalball do Brasil subiram ao degrau mais alto do pódio nos Jogos Parapan-Americanos de Jovens, em Santiago, no Chile. A equipe feminina deu um show e derrotou o Canadá por 8 x 3, faturando a medalha dourada e mantendo 100% de aproveitamento na competição.Invicta, a equipe masculina conquistou o bicampeonato vencendo o clássico contra a Argentina, com o placar de 8 x 3.

Treinador do Capital-DF, Gabriel Goulart levou o time verde amarelo ao topo do pódio. Dentro de quadra, o time contou ainda com Kauã Mendes e Ícaro Dantas. Entre as meninas, Kemilly Costa foi peça fundamental para a conquista do ouro.

O primeiro título veio no feminino. Com uma excelente campanha de seis vitória sem seis jogos, o time guiado pelo técnico Márcio Rafael venceu mais uma partida em solo chileno sem dar chances às adversárias. No primeiro tempo, o Brasil começou atrás do placar, mas logo conseguiu a virada e abriu dois gols de diferença. Na volta para a segunda etapa, a equipe aumentou a intensidade e ampliou a vantagem,fechando o placar em 8 x 3 e colocando a mão na taça.

Após a vitória da equipe feminina, chegou a vez dos rapazes defenderem o título conquistado no último Parapan, em Bogotá, em 2023.Enfrentando o único adversário que não haviam derrotado na fase inicial, a seleção entrou disposta a fazer diferente e levar o troféu para casa. Logo no primeiro tempo, a equipe abriu dois gols de vantagem, indo para o intervalo com 3 x 1 no placar. No segundo tempo, os rapazes seguiram à risca as orientações táticas do técnico Gabriel Goulart e foram ainda mais superiores aos rivais,encerrando o jogo com 8 x 3.

O jovem Kauã Mendes, que disputou o Parapan pela primeira vez, falou sobre a conquista: "É a primeira vez que vim pro Parapan, minha primeira competição internacional, isso é muito importante. Estou feliz, era um sonho sair do país, numa competição internacional e agora estou aqui sendo campeão pelo Brasil".

O treinador Gabriel falou sobre o sucesso da equipe: "Muito feliz pelo momento, não posso deixar de agradecer a Deus por toda a trajetória desse ano e não deixar de lembrar que tanto no masculino quanto no feminino é pelo belo trabalho da nossa confederação. É muito bom ver esses meninos felizes realizando sonhos, tenho certeza que vão dar muita felicidade pro povo brasileiro", destacou o técnico do Brasil e do Capital-DF.



Parapan de Jovens

O evento é destinado para competidores de 14 a 21 anos. De acordo com o Comitê Organizador dos Jogos, o Parapan reunirá 33 países do continente em sua sexta edição. São aguardados mais de 1,5mil atletas para competir em 13 modalidades: bocha, futebol de cegos,futebol PC (paralisados cerebrais), goalball, basquete em cadeira de rodas (3×3 e 5×5), judô, atletismo, natação, halterofilismo,tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas, vôlei sentado e tiro comarco.



Histórico

Na última edição, realizada em 2023, em Bogotá (COL), o Brasil foi representado por 96 atletas de19 estados e o DF. O país terminou a competição com 52 medalhas(30 ouros, 13 pratas e nove bronzes) e foi campeão em nove das dez modalidades que disputou. Foi também nesta edição que o Brasil atingiu a marca de 500 medalhas conquistadas na história do evento e chegou a 534 pódios nas quatro edições em que competiu.



ACBDV brilhou na capital colombiana com o título do futebol de cegos na final contra a Argentina, o ouro com os rapazes e o bronze com as garotas do goalball, e os ouros com os cinco judocas que defenderam o país – um deles, Marcelo Casanova, ainda foi um dos porta-bandeiras do Brasil na Cerimônia de Abertura.



Antes,em 2017, na única edição sediada no Brasil, o país liderou o quadro de medalhas. Foram 139 pódios no total: 66 ouros, 41 pratas e 32 de bronzes. O Brasil não participou apenas da primeira edição do Parapan de Jovens, sediada em Barquisimeto, na Venezuela, em 2005.A estreia do país veio quatro anos depois, em Bogotá, na Colômbia,onde foram conquistadas 134 medalhas (78 de ouro, 39 de prata e 17 de bronze). Em 2013, na cidade de Buenos Aires (Argentina), o país teve seu melhor desempenho e foi campeão com 209 pódios (102 ouros, 65 pratas e 42 bronzes).