Flamengo leva susto no fim, mas vence o Santos e persegue o líder Palmeiras

O Flamengo cumpriu o que se esperava dele e venceu o Santos neste domingo, 9/11, no Maracanã, por 3 a 2, com gols de Léo Pereira, Carrascal e Bruno Henrique, enquanto Gabriel Bomtempo e Lautaro Díaz marcaram no fim para os santistas. Neste jogo pela 33ª rodada do Brasileirão, o time não fez um bom primeiro tempo. Porém, muito superior tecnicamente ao Santos, que dependia exclusivamente de lampejos de Neymar, escalado como titular, foi para o intervalo em vantagem, com gol de Léo Pereira.
No segundo tempo, mandou em campo até os 40 minutos da etapa final. Ampliou com Carrascal e Bruno Henrique, e poderia ter um placar mais dilatado, pois perdeu várias chances — incluindo um pênalti desperdiçado por Arrascaeta. Mas, no fim, depois que Neymar saiu aos 40 minutos, o Peixe acordou e assustou, fazendo dois gols com Gabriel Bomtempo e Lautaro Díaz. Um tremendo susto para um Mengo irregular.
Assim, o Rubro-Negro chega aos 68 pontos, seguindo na cola do líder Palmeiras. Já o Santos, que sairia da zona de rebaixamento se vencesse, parou nos 33 pontos, permanecendo como o primeiro dentro da zona de degola, dois pontos atrás do Vitória. O Peixe tem um jogo a menos do que o time baiano, mas é contra o Palmeiras. Com esse pouco futebol, será que tem força para pontuar diante do Verdão?
Flamengo burocrático no primeiro tempo
O Flamengo começou em cima, mas fazendo um jogo aquém do que se espera dele. Teve a posse, mas poucas jogadas criativas de ataque, precisando de eventuais lampejos de Bruno Henrique, como em lance pela esquerda, na linha de fundo, quando ganhou no corpo e tocou para Arrascaeta, livre, que perdeu a melhor chance do Flamengo. Com o meio-campo dos cariocas pouco criativo, o Santos ganhou confiança, até porque Neymar, mesmo reclamando em todos os lances com o juiz (até levar amarelo ainda na primeira etapa), fazia bons passes. E o camisa 11 quase marcou de peixinho após cruzamento pela direita — foi para fora, na melhor chance dos paulistas.
Aos 36 minutos, o Flamengo marcou. Após escanteio cobrado, a defesa do Santos bateu cabeça; a bola tocou nas costas de Guilherme e sobrou para um chute mascado de Léo Pereira, que entrou bem devagar. Gol esquisito e acidental — mas também vale.
Mengo amplia
No segundo tempo, o Flamengo voltou muito mais ligado, sufocando o Santos na defesa. Quando recuperava a bola, atacava com velocidade. Foi assim que chegou ao segundo gol, aos seis minutos. Num toque só, na intermediária defensiva, Arrascaeta lançou Carrascal desmarcado pela direita. O colombiano entrou em velocidade e chutou com força ao entrar na área: 2 a 0.
O Santos arriou os pneus, e o Fla foi criando oportunidades. Um cruzamento de Ayrton Lucas quase resultou em gol, mas Brazão salvou. Arrascaeta cobrou escanteio e quase fez olímpico. Aos 21, quase mais um para o Mengão: Bruno Henrique ganhou em velocidade de Soteldo e foi derrubado pelo ex-Flamengo na área. Arrascaeta cobrou no travessão e deixou de marcar seu 18º gol, que o deixaria isolado na artilharia (está empatado com Kaio Jorge). Aos 36 minutos, em nova pixotada santista, o Flamengo abriu 3 a 0. Igor Vinícius atrasou mal uma bola, deixando nos pés de Bruno Henrique, que agradeceu e não perdoou: 3 a 0.
Sem Neymar, Santos quase empata
O jogo caminhava para uma fácil vitória, quando o Santos tirou Neymar e Guilherme aos 40 da etapa final. E não é que o Peixe melhorou e deu um tremendo susto no Flamengo? Afinal, aos 43, após chute de Roning no travessão, Bomtempo concluiu para o gol. Dois minutos depois, após novo chute de Roning, que Rossi falhou ao soltar a bola, Tachiano deu para Lautaro Díaz fazer o segundo gol.
FLAMENGO 3x 2 SANTOS
Campeonato Brasileiro – 33ª rodada
Data: 9/11/2025
Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
Público presente: 69.612
Público pagante: 65.328
Renda: R$ 5.118.212,50
Gols: Leo Pereira, 35’/1ºrt (1-0); Carrascal, 6’/2ºT (2-0); Bruno Henrique, 36’/2ºT (3-0); Gabriel Biontempo, 43’/2ºT (3-1); Lautaro Díaz, 45’/2ºT (3-2)
FLAMENGO: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Viña, 43’/2ºT); Pulgar (Evertton Araújo, 37’/2ºT), De la Cruz (Saul, 22’/2ºT) e Arrascaeta (Michael, 39’/2ºT); Carrascal (Luiz Araújo, 21’/2ºT ), Samuel Lino (Cebolinha, 34’/2ºT) e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.
SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Luan Peres (Gabriel Bontempo, 17’/2ºT) e Souza (Escobar, 50’/2ºT); João Schmidt, Willian Arão e Zé Rafael (Thaciano,26’/2ºT); Barreal (Lautaro Díaz, 26’/2ºT), Neymar (Robinho Jr, 39’/2ºT) e Guilherme (Rollheiser, 39’/2ºT). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)
Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Thiaggo Americano Labes (SC)
VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
Cartões amarelos: Samuel Lino, Arrascaeta (FLA); Neymar (SAN)
