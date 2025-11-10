Flamengo x Santos: inteligência artificial crava resultado do jogo

O Flamengo vai enfrentar o Santos, na noite deste domingo, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Neste contexto, a equipe do portal Gávea News decidiu consultar uma inteligência artificial para saber como vai ser o confronto de logo mais. Confira abaixo todos os detalhes previstos pela IA:

A bola rola no Maracanã com o Flamengo assumindo o controle logo nos primeiros minutos. Com a posse girando entre Pulgar, Arrascaeta e Carrascal, o time da casa pressiona alto e encurrala o Santos em seu campo defensivo. Aos 12 minutos, Samuel Lino recebe em profundidade pela esquerda e cruza rasteiro para Bruno Henrique, que finaliza de primeira, mas para na boa defesa de Gabriel Brazão.

O Santos, acuado, tenta responder em contra-ataques. Aos 20 minutos, Neymar arranca pelo meio e serve Lautaro Díaz, que finaliza de fora da área com perigo. A bola passa rente à trave de Rossi, em seu primeiro susto no jogo. A resposta flamenguista é rápida: aos 26 minutos, após cobrança de escanteio, Léo Pereira sobe mais que a zaga e cabeceia no canto, abrindo o placar para o Rubro-Negro.

Mesmo em vantagem, o Flamengo segue em cima. Aos 34, Bruno Henrique sofre falta próxima à área. Arrascaeta cobra com maestria, obrigando Brazão a uma defesa espetacular. Na sequência, o Santos tenta respirar com Barreal pela direita, mas esbarra na sólida marcação de Alex Sandro.

O segundo tempo começa com o Santos mais adiantado. Vojvoda mexe na equipe, colocando mais velocidade pelos lados com a entrada de Ângelo. A estratégia surte efeito: aos 55 minutos, William Arão descola ótimo passe para Neymar, que dribla dois marcadores e finaliza no canto esquerdo, empatando o jogo em grande estilo.

A igualdade no placar torna o jogo mais aberto. O Flamengo responde com intensidade, e aos 64, Pulgar arrisca de fora da área. A bola desvia em Adonis Frías e morre no fundo do gol, colocando o time carioca novamente em vantagem. A torcida rubro-negra empurra o time, que cresce no embalo do gol.

O Santos não desiste. Aos 72, Zé Rafael lança para Robinho Jr., que tenta encobrir Rossi, mas o goleiro salva com a ponta dos dedos. A partida entra em clima de tensão, com faltas duras e cartões amarelos para ambos os lados. Filipe Luís recua o time e aposta no contra-ataque.

Nos minutos finais, o Flamengo aproveita os espaços deixados pelo adversário. Aos 87, Arrascaeta encontra Bruno Henrique livre, que invade a área e toca na saída do goleiro para fazer 3 a 1 e selar a vitória rubro-negra. O Santos sente o golpe e já não consegue reagir.

O apito final confirma a vitória do Flamengo, que segue firme na briga pelo título. Já o Santos, com mais uma derrota, permanece afundado na zona de rebaixamento e vê a reação ficar ainda mais distante. O Maracanã celebra mais três pontos importantes na luta pelo topo da tabela.