Deyverson faz hat-trick, e Fortaleza empata fora com Atlético-MG

Em jogo animado com seis gols, homenagens a Hulk e lei do ex em dose tripla, Atlético e Fortaleza empataram por 3 x 3, nesta quarta-feira (12/11), na Arena MRV, em jogo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, o Galo perdeu a chance de encostar no G-7, enquanto o Leão manteve a permanência na elite do futebol brasileiro.
Com o empate, o Atlético se manteve em nono lugar, com 44 pontos. Já o Fortaleza, por sua vez, chega aos 31 e também se manteve em 19º, mas diminuiu a distância para o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Galo volta a campo no próximo domingo (16/11), às 19h (de Brasília), contra o Bragantino, fora de casa, enquanto o Leão visita o Bahia, quinta-feira (20), às 18h, na Arena Fonte Nova.
Hulk coloca Atlético em vantagem
Em noite de homenagem a Hulk, o Atlético começou melhor. Jogando em casa, o Galo tomou a iniciativa, controlou as ações e não demorou para abrir o placar. Afinal, logo aos sete minutos, o herói atleticano completou cruzamento de Rony e mandou para o fundo das redes do Fortaleza: 1 x 0.
Após abrir o placar, o Atlético controlou o jogo e criou mais oportunidades, mas pecou na pontaria. No fim, o jogo ficou animado. Afinal, o Fortaleza quase empatou com Deyverson em duas cabeçadas perigosas, mas Everson fez boas defesas. Nos acréscimos, o Galo ampliou com Vitor Hugo, de cabeça, após cobrança de escanteio de Bernard.
Deyverson marca três, e Fortaleza reage
O jogo ganhou emoção na etapa final. Na luta contra o rebaixamento, o Fortaleza tentou reagir e deu sinais logo no primeiro minuto. Em uma desatenção da defesa do Atlético, Deyverson recebeu lançamento na área e desviou para o fundo das redes. Dessa forma, o gol relâmpago deu esperança para o Leão, que quase empatou pouco depois em chute de Herrera defendido por Everson.
Após sofrer uma pressão nos primeiros minutos, o Atlético aliviou a situação aos 15 minutos. O Fortaleza errou na saída de bola, Dudu aproveitou e fez o terceiro gol atleticano. Contudo, o alívio durou pouco tempo. Afinal, aos 19, o árbitro marcou pênalti após um choque entre Ruan e Gastón Ávila na área. Deyverson aproveitou e descontou.
Na reta final, o Atlético conseguiu diminuir o ritmo do jogo com as mudanças e administrou o resultado até os acréscimos. Contudo, em mais um descuido da defesa atleticana, a lei do ex foi cruel. Assim, Deyverson aproveitou cruzamento e tirou de Everson para completar o hat-trick e garantir um ponto para o Fortaleza.
ATLÉTICO 3 X 3 FORTALEZA
Campeonato Brasileiro – 16ª rodada
Data: 12/11/2025
Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
Gols: Hulk, 7’/1ºT (1-0); Vitor Hugo, 46’/1ºT (2-0); Deyverson, 1’/2ºT (2-1); Dudu, 15’/2ºT (3-1); Deyverson, 21’/2ºT (3-2); Deyverson, 47’/2ºT (3-3)
ATLÉTICO: Éverson; Saravia, Ruan, Vitor Hugo e Guilherme Arana; Alexsander (Fausto Vera, 32’/2ºT), Igor Gomes e Bernard (Natanael, 40’/2ºT); Dudu (Gabriel Menino, 40’/2ºT), Rony (Gustavo Scarpa, 22’/2ºT) e Hulk (Reinier, 39’/2ºT). Técnico: Jorge Sampaoli
FORTALEZA: Brenno; Mancuso, Lucas Gazal, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Pierre (Yeison Guzmán, 41’/2ºT), Lucas Sasha e Lucas Crispim (Moisés, 26’/2ºT); Breno Lopes (Matheus Rossetto, 41’/2ºT), Herrera (Allanzinho, 26’/2ºT) e Deyverson (Lucero, 50’/2ºT). Técnico: Martin Pelermo
Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)
Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)
VAR: Wagner Reway (SC)
Cartões amarelos: Ruan, Dudu (CAM); Lucas Sasha (FOR)