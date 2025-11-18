Torcida se anima com reforço do São Paulo para clássico contra Corinthians

O São Paulo enfrenta um alto número de desfalques, com 11 atletas no departamento médico - (crédito: Feed Gávea News)

Pablo Maia participou normalmente dos treinos do São Paulo no domingo (16) e nessa segunda-feira (17), após se recuperar de uma lesão tendínea no pé direito. A atividade foi realizada no SuperCT e indica que o jogador pode ser relacionado para o clássico contra o Corinthians, quinta-feira (21), às 19h30, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com 12 partidas como titular sob o comando de Hernán Crespo antes da lesão, Pablo Maia voltou a treinar sem restrições. Internamente, a comissão técnica avalia se o atleta poderá atuar desde o início ou será utilizado com cautela, devido ao tempo de inatividade.

A situação médica do elenco pressiona por sua volta. O São Paulo enfrenta um alto número de desfalques, com 11 atletas no departamento médico, entre eles Marcos Antônio, Luan e Oscar, todos meio-campistas, o que reduz as opções para o setor central.

Uma enquete promovida pela Gazeta Esportiva indicou amplo apoio da torcida tricolor ao retorno de Pablo Maia entre os titulares. Dos votantes, 84,21% se mostraram favoráveis à escalação imediata do volante no Majestoso.

A definição sobre a presença de Pablo Maia na equipe principal deve ocorrer até o treino final antes do clássico. Crespo e comissão técnica avaliam o desempenho físico do jogador para decidir a melhor forma de aproveitá-lo no confronto.