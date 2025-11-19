Fluminense vence Flamengo e reaquece disputa pelo título nacional

O Flamengo continua na liderança do Campeonato Brasileiro, mas viu a distância em relação ao Palmeiras cair para dois pontos. O time rubro-negro iniciou o clássico contra o Fluminense, pela 34ª rodada, sabendo do empate do Palmeiras por 0 x 0 com o Vitória, no Allianz Parque, em duelo antecipado da 37ª, mas perdeu por 2 x 1, no Maracanã, com uma exibição irreconhecível marcada por duas falhas de Rossi. O goleiro estava adiantado no chute artístico de Lucho Acosta de cobertura. No segundo, foi soberbo na saída de bola após recuo de João Victor. Serna aproveitou e mandou para a rede, colocando o tricolor na zona de acesso direto à Libertadores.

O time rubro-negro defenderá a vantagem de dois pontos no sábado, contra o Red Bull Bragantino, às 21h30, no Maracanã. No mesmo horário, o Palmeiras receberá o Fluminense. Uma combinação de resultados pode até provocar reviravolta na classificação a uma semana da final da Libertadores, no Monumental, em Lima, no Peru.

A derrota no clássico não é a única notícia ruim para o Flamengo. A temporada acabou para Pedro. Praticamente recuperado de uma lesão no braço, ele sentiu uma lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda. A contusão é em um músculo de força. A recuperação se torna mais lenta e é considerada grave. "Os jogos que o Flamengo tem pela frente são muito maiores do que minha ausência nessa reta final", publicou Pedro nas redes sociais.

Palmeiras

Em São Paulo, o Palmeiras completou três partidas consecutivas sem ganhar e sete pontos desperdiçados nas últimas três rodadas. Foi superado por Mirassol, Santos e empatou com o Vitória. O alviverde jogou mal, mas tentou balançar a rede até o último lance. Felipe Anderson chutou firme de fora da área e o goleiro Thiago Couto espalmou para escanteio. Andreas Pereira recebeu cartão vermelho depois da partida por reclamação acintosa e está fora do duelo com o Fluminense no sábado.

"Abel faz bem isso de gerenciar o grupo. Sabemos que esses três jogos foram difíceis. Um jogo bem atrás do adversário, tentamos criar da melhor maneira, e infelizmente no gol não saiu. Sabemos que a gente precisa fazer os três pontos, manter a cabeça no lugar", lamentou o zagueiro Murilo.

Neymar

Embalado pela vitória no clássico contra o Palmeiras, o Santos não repetiu o desempenho contra o Mirassol e ficou no empate por 1 x 1, ontem, na Vila Belmiro. Neymar voltou a balançar a rede depois de sete partidas. O último havia sido em agosto contra o Juventude. O Peixe garante mais uma rodada fora da zona do rebaixamento, mas está a apenas um ponto do Vitória, o primeiro posicionado dentro do Z4.

Grêmio

Em um duelo de meio de tabela entre clubes com sonhos remotos de ir à Pré-Libertadores, o Grêmio derrotou o Vasco por 2 x 0, na Arena, em Porto Alegre. Depois do empate sem gols no primeiro tempo, Carlos Vinícius e Amuzu decidiram a partida, aos cinco e 38 minutos da segunda etapa. O Vasco não vence há quatro partidas.



