Brasília vence o Vasco no NBB e encerra "tour" no RJ com 100% de aproveitamento

O Brasília Basquete fechou a semana no Rio de Janeiro com desempenho digno de campeão carioca. Na Cidade Maravilha nos últimos seis dias, a equipe do Distrito Federal acumulou três vitórias e impôs domínio absoluto sobre Botafogo, Flamengo e Vasco da Gama. Nesta manhã de domingo (23/11), em São Januário, o cruzmaltino se tornou a última vítima da turnê brasiliense. Mesmo em uma atuação abaixo do apresentado em jogos anteriores, o elenco dirigido por Dedé Barbosa não sofreu para bater os vascaínos por 81 x 59 e alcançar a quinta vitória consecutiva no Novo Basquete Brasil (NBB).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Quem comandou o resultado foi Von Haydin. Convocado para a Seleção Brasileira, o ala encerrou o confronto como o cestinha, com 24 bolas na cesta. A resposta veio em quadra às vésperas da apresentação ao grupo que disputará a janela das Eliminatórias da Copa do Mundo, com jogos contra o Chile nesta quinta-feira (27/11) e no próximo domingo (30/11). Outro chamado para representar o Brasil foi Brunão, outro destaque desta manhã. O pivô registrou 16 pontos e 10 rebotes. Pelo lado vascaíno, Gustavo Basílio se destacou e anotou 19.

A equipe brasiliense manterá a terceira colocação do NBB durante a pausa da liga. Com nove vitórias em onze partidas, o time acumula aproveitamento superior a 81% e retorna às quadras dentro de casa em 4 de dezembro, na Arena BRB Nilson Nelson, diante do Basquete Cearense.





O jogo

O Vasco da Gama saiu na frente nos primeiros momentos da partida. A equipe de Léo Figueiró surpreendeu ao encontrar espaços na defesa brasiliense e convertia os arremessos com eficiência. O Brasília mantinha a circulação de bola, mas encontrava dificuldade em colocar a bola dentro da cesta. Gustavo Basílio assumia o protagonismo no time vascaíno e fechou o período com 11 pontos. Mesmo com uma boa apresentação dos donos da casa, a qualidade técnica do elenco do DF aparecia em momentos decisivos. A equipe de Dedé Barbosa não deixava os donos da casa abrirem vantagem no placar e a primeira parcela da partida terminou empatada: ambos com 19.

Para a segunda parcela, Dedé Barbosa conseguiu ajustar a marcação e o Vasco passou a ter mais dificuldade na progressão das jogadas. Na defesa, o Brasília ia bem; no ataque, seguia sem objetividade. O segundo período seguiu zerado por três minutos até os brasilienses começarem a encaixar as jogadas. Com a engrenagem em ordem, a equipe se desgarrou do equilíbrio anteriormente emplacado no marcador e passou a abrir vantagem sobre os vascaínos. Von Haydin, recém-convocado para a Seleção, comandou a virada com dez dos dezessete pontos do Brasília no quarto, que terminou com vantagem de 39 a 28.

Mesmo com a vantagem, o Brasília registrava atuação abaixo do padrão habitual. Alguns fatores explicavam o desempenho inferior. Kevin Crescenzi, peça central na engrenagem do time no NBB, ficou fora por causa de um resfriado. Corvalán esteve em quadra, porém distante do nível apresentado nas partidas anteriores. Não fosse a fragilidade técnica do adversário, o cenário poderia ter sido outro. Apesar disso, o terceiro período terminou novamente favorável ao time candango: 21 a 12 na parcela e 60 a 40 no placar geral.

Na etapa final, o Brasília manteve controle absoluto do confronto. Muito atrás, o Vasco arrefeceu e reduziu a intensidade defensiva no perímetro, o que proporcionou volume alto de tentativas de arremessos de três pontos por parte dos brasilienses, embora com baixo aproveitamento — 27% no último quarto. Mesmo com domínio amplo, a equipe acumulou número elevado de perdas de posse e encerrou a partida com 15 erros. A dificuldade vascaína para contestar ações dentro do garrafão facilitou o triunfo candango. No fim, vitória tranquila fora de casa: 81 a 51 e aproveitamento completo nos duelos contra equipes do Rio de Janeiro