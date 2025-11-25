Terça de Champions tem Chelsea de Estêvão contra Barça de Yamal

Estevão e Yamal, os dois sub-20 com mais gols em 2025, se encontram pela primeira vez na carreira nesta terça-feira, em Londres. - (crédito: Champions League )

Com o surgimento de novos astros no futebol mundial, aparecem comparações inevitáveis. O debate atual envolve Lamine Yamal e Estevão Willian, dois garotos que ignoram a pouca idade e assumem responsabilidades de jogadores consolidados nos respectivos clubes e seleções. Empatados com 21 gols, eles são os jogadores sub-20 com mais redes balançadas em 2025. Nesta terça-feira (25/11), às 17h, em Stamford Bridge, eles se encontram em campo pela primeira, no duelo válida pela 5ª rodada da primeira fase da Champions League. SBT, TNT e HBO Max transmitem.

Lamine Yamal nasceu em 13 de julho de 2007. Ou seja, é uma joia de 18 anos, três meses mais velho do que o prodígio Estêvão. Com objetivo de aumentar as comparações, a imprensa espanhola levou o assunto um jogador que convive com os dois talentos. Defensor do Chelsea e companheiro de Yamal na seleção espanhola, Cucurella fez o diagnóstico.

"Ambos têm muito talento, sempre querem a bola e partem para o ataque contra os defensores. A única diferença é que Lamine joga na Europa há mais temporadas, enquanto Estevão chegou recentemente", analisou.

Outro que divide o vestiário com ambos é Raphinha. Em entrevista coletiva, o brasileiro também comentou sobre a semelhança entre os jovens. “Nos próximos anos das carreiras, eles se tornarão os melhores jogadores do mundo. Tenho certeza disso, porque trabalho com o Lamine no clube e com o Estevão na Seleção. São dois talentos incríveis”, profetizou.

O fim de semana ofereceu cenários distintos para os protagonistas. Estevão voltou da Data Fifa em alta, mas passou os 90 minutos no banco durante a vitória por 2 x 0 sobre o Burnley, no sábado. A decisão irritou a torcida inglesa, que imaginava preservação direcionada ao duelo contra o Barcelona, embora não exista certeza sobre a escalação do jovem brasileiro entre os titulares de Enzo Maresca.

Yamal, por outro lado, comandou a goleada por 4 x 0 sobre o Athletic Bilbao na reinauguração do Camp Nou. O camisa dez somou duas assistências, uma delas em bela jogada individual que terminou em gol de Ferran Torres.

O jogo desta tarde carrega caráter decisivo. Chelsea e Barcelona somam sete pontos e buscam aproximação do G-8, zona responsável pelo acesso direto às oitavas de final. Na rodada anterior da Champions, ambos cederam empates a adversários modestos. Os catalães saíram de campo com um 3 x 3 (com o gol de empate nos acréscimos) diante do Clube Brugge, enquanto os ingleses registraram 2 x 2 diante do Qarabag, do Afeganistão. O Barça ocupa a 11ª posição, enquanto os Blues em 12º.

Para o confronto direto, o Chelsea recorrerá também ao retrospecto favorável em Stamford Bridge. Lá, o Barça venceu apenas uma vez, em 2006, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League.