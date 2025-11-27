Fluminense vence São Paulo com goleada e garante vaga na Libertadores

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O Fluminense foi implacável contra o São Paulo, nesta quinta-feira, 27/11, no Maracanã, pela 36ª rodada do Brasileirão. Aproveitando que o Tricolor paulista estava com mais de um time de desfalques (14 jogadores) e entrou quase como um "catadão", o Flu matou o jogo logo no primeiro tempo, quando marcou três gols antes dos 25 minutos e ainda nos 45 minutos iniciais perdeu duas chances na cara do goleiro Young. Na segunda etapa, mais dois gols para confirmar a goleada por 6 a 0. Canobbio, de pênalti, Martinelli e Nonato marcaram no primeiro tempo. John Kennedy, Canobbio e Serna completaram o placar na etapa final. Esta foi a maior goleada do Fluminense sobre o rival na história, para festa dos pouco mais de 30 mil presentes no Maraca.

O time carioca chegou ao oitavo jogo seguido como mandante. E deu um belo salto na tabela, pulando do sétimo para o quinto lugar, com os mesmos 58 pontos do Botafogo, mas com uma vitória a mais (17 a 16). Esta pontuação o classifica antecipadamente para a Libertadores-2026. E a quinta posição posição o coloca na vaga direta Mas é bom lembrar que tanto o Fogão quanto o agora sétimo colocado Bahia (56 pontos) ainda jogam na rodada. Já o São Paulo, depois do vexame, parou nos 48 pontos e pode perder posições para Corinthians e Atlético Mineiro. Vale lembrar que, caso Fluminense ou Cruzeiro vençam a Copa do Brasil, abre-se uma vaga para a pré-Libertadores para o oitavo colocado.

Fluminense arrasador

Com muitos desfalques de peso, como o goleiro Rafael, o principal zagueiro (Arboleda) e Ferreirnha e Luciano no ataque, o São Paulo entrou desfigurado. E com algumas opções estranhas. Como o volante LUiz Gustavo como um dos três zagueiros e o atacabte Lucca de ala pela esquerda. E, para piorar, levou um gol aos cinco minutos. Um cruzamento do lateral Samuel Xavier tocou no braço de Alan Franco. O juiz não marcou, mas o VAR chamou e confirmou a penalidade. Canobbio cobrou no alto, com força, e abriu o placar.

O São Paulo, mesmo com três zagueiros, não estava bem postado e ainda viu, aos 14 minutos, Pablo Maia errar um passe, dando chance para um contra-ataque mortal do Fluminense. Canobbio lançou Samuel Xavier, que cruzou para a cabeçada de Everaldo; a bola sobrou para Martinelli, que mandou para o gol em seu jogo 290. Em quanto minutos, o Fluminense já começava a encaminhar a vitória.

O clássico estava fácil para o Fluminense. Aos 22 minutos, Nonato entrou no lugar do lesionado Hércules. No minuto seguinte, recebeu de Serna pela esquerda, deu um drible desconcertante em Ferraresi e chutou quase sem ângulo; com a ajuda do goleiro Young, mal posicionado no lance, colocou 3 a 0 no placar. O Flu ainda sobrava em campo e criava chances. Uma delas, com Serna aos 42 minutos, foi incrível: livre, ele entrou sozinho na área e chutou em cima de Young. Aos 45, outro gol perdido na cara do gol: Alan Franco atrasou mal a bola e deixou no pé de Canobbio, já dentro da área. O uruguaio chutou, mas acertou o travessão. Curiosamente, o primeiro tempo terminou com o São Paulo tendo maior posse de bola (52%), mas o Fluminense dominando nas finalizações: 8 a 2, sendo sete delas no alvo.

Goleada no segundo tempo

O São Paulo voltou com três mudanças, portanto, alterando o esquema de três zagueiros: Ferraresi assumiu como lateral direito e Toloi, zagueiro que entrou na vaga do atacante Tapia, passou a compor a defesa, enquanto Luiz Gustavo foi recuado para o meio de campo. Além disso, quem realmente melhorou o time foi Alisson, que organizou o setor central no lugar do apagado Pablo Maia. Ao menos, o time equilibrou o jogo, uma vez que o Fluminense recuou e começou a apostar mais em contra-ataques. Um deles, aos 20, quase terminou em gol, quando Lucho Acosta rolou para Serna chutar e Young espalmar.

Consequentemente, este lance acordou o Fluminense que, no próximo contra-ataque bem encaixado, fez o quarto gol, com John Kennedy, aos 27. E, em nova falha no meio de campo, Martinelli ficou com a bola e lançou Canobbio pela direita. Logo, foi entrar na área e… 5 a 0. Ainda teve tempo para mais um gol, tornando, assim, este jogo uma goleada histórica e inédita. Dois jogadores que entraram no fim, Ganso e Soteldo, fizeram a jogada que terminou com o gol de Serna. Portanto, São Paulo humilhado.

FLUMINENSE 6×0 SÃO PAULO

Campeonato Brasileiro – 36ª rodada

Data-Hora: 27/11/2025

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público presente: 30.427

Público pagante: 28.226

Renda: R$ 1.216.940,00

Gols: Canobbio (Pen),8’/1ºT (1-0); Martinelli, 15’/1ºT (2-0); Nonato, 23’/1ºT (3-0); John Kennedy, 24’/2ºT (4-0); Canobbio, 32’/2ºT (5-0); Serna, 42’/2ºT (6-0)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva (Ignácio, 15’/2ºT), Freytes e Renê; Martinelli, Hércules (Nonato, 22’/1ºT) e Lucho Acosta (Ganso, 34’/2ºT); Serna, Canobbio (Soteldo, 32’/2ºT) e Everaldo (John Kennedy, 15’/2ºT). Técnico: Luis Zubeldía.

SÃO PAULO: Young, Ferraresi, Luiz Gustavo e Alan Franco; Maik (Nicolas, Intervalo), Pablo Maia (Alisson, Intervalo), Bobadilla (Negrucci, 27’/2ºT), Marcos Antônio e Lucca (Paulinho, 35’/2ºT); Rigoni e Tapia (Toloi, Intervalo). Técnico: Hernán Crespo.

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Andrey Luiz de Freitas (PR)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões amarelos: Canobbio (FLU)

