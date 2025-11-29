Herói do Flamengo, Danilo é o primeiro bi da Libertadores e da Champions

Danilo ganhou a Champions League duas vezes com o Real Madrid em 2016 e em 2017 e duas Libertadores com Santos (2011) e Flamengo (2025) - (crédito: Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Danilo foi o herói da conquista do tetracampeonato da Libertadores pelo Flamengo. Afinal, foi dele o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras no Estádio Monumental de Lima, no Peru, neste sábado (29/11). Além disso, impediu o empate do Palmeiras ao desviar uma bola aos 88? de jogo.

O zagueiro, que chegou neste ano vindo da Juventus de Turim, na Itália, também defende a Seleção Brasileira. Porém, passou o ano de 2025 na reserva da dupla Léo Pereira-Léo Ortiz no time rubro-negro. Agora, ele se torna o único jogador, além de Zico e Gabigol, a marcar para o Flamengo na maior competição da América do Sul.

Além disso, conseguiu outro feito especial. É o primeiro jogador da história a ser bicampeão da Libertadores e bicampeão da Champions League. O outro título na competição da América do Sul foi pelo Santos em 2011. Com um detalhe, foi dele o gol do título. Já as duas taças da Liga dos Campeões foram com a camisa do Real Madrid, da Espanha, em 2015/16 e 2016/17.

Danilo, um supercampeão

Nascido em 15 de julho de 1991 em Bicas, Minas Gerais, Danilo começou a carreira em 2009 no América-MG. Passou pelos Santos e foi para a Europa em 2011. Defendeu o Porto, em Portugal; Real Madrid, na Espanha; Manchester City, na Inglaterra; e Juventus, na Itália. Além de duas Copas pela Seleção Brasileira. Retornou ao Brasil em janeiro deste ano de 2025 com uma alegria especial: finalmente, vestiria a camisa do clube do coração. Afinal, Danilo nunca escondeu que é flamenguista.

Ele declarou que tinha o sonho de conquistar um título com a camisa rubro-negra. E agora consegue, não apenas a taça, mas o reconhecimento de ser o herói do tetra.