Arrascaeta ainda não fala em dobradinha do Fla: "Só penso em comemorar"

Autor da cobrança de escanteio na cabeça de Danilo, Arrascaeta é tricampeão da Copa Libertadores da América: 2019, 2022 e 2025 - (crédito: Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

A Nação está em festa! Afinal, o Flamengo é tetracampeão da Copa Libertadores e o maior clube brasileiro na competição. Neste sábado (29), o Rubro-Negro atingiu esta condição ao bater o Palmeiras por 1 a 0, no Monumental, em Lima (PER), na final desta edição do torneio. E quarta é dia de decidir outro caneco. O Mais Querido colocará um ponto final no Brasileirão se vencer o Ceará, no Maracanã, pela rodada 37. Eleito o craque do torneio internacional pela Conmebol, Arrascaeta, porém, nem lembrou este detalhe.

"Não vou pensar nisso agora. Só penso em comemorar. Passamos muitas dificuldades. Merecemos esta taça", respondeu o craque uruguaio do Mengo.

O Flamengo, aliás, pode igualar o próprio feito, agora, com o treinador Filipe Luis. Em 2019, com o técnico Jorge Jesus no banco, o time carioca sagrou-se campeão continental, curiosamente, também no Monumental de Lima. Um dia depois, o Rubro-Negro levou a taça do Brasileirão. Na época, inclusive, nem precisou entrar em campo, pois o Palmeiras, seu concorrente pela taça, tropeçou.

"Voltar aqui e ser campeão de novo. Não tenho palavras. Difícil expressar esse sentimento. São jogos difíceis e pegados", completou o astro charrúa do Mais Querido.