Léo Pereira descarta provocação contra o Palmeiras: "Nada de revanche"

Léo Pereira foi um dos xerifes rubro-negros durante toda a temporada quase perfeita na defesa rubro-negra - (crédito: Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Zagueiro titular do Flamengo, Léo Pereira foi extremamente cortês ao comentar uma expressão que viraliza nas redes sociais dos torcedores rubro-negros: "Ninguém morre nos devendo". A frase é uma alusão à Libertadores de 2021, quando o Palmeiras, na decisão, derrotou o Mais Querido por 2 a 1, na prorrogação, em Montevidéu, no Uruguai. Neste sábado (29), em Lima, o Mengo deu o troco e venceu o Verde por 1 a 0. O Fla tornou-se, assim, o clube brasileiro mais vencedor da competição internacional, com quatro títulos. O beque, entretanto, rechaça qualquer provocação aos vice-campeões.

"Nada de revanche e tom provocativo. O Palmeiras chegou à decisão com a melhor campanha e também merece os parabéns por chegar até aqui", disse Léo Pereira, após o prélio contra os paulistas.

Elogios feitos ao Palmeiras, Léo Pereira contou, em seguida, que sempre confiou na força do Flamengo, mesmo nos momentos mais difíceis durante a campanha do tetracampeonato da Libertadores.

"Contei a pessoas próximas, sem arrogância, que seríamos campeões. Passamos por vários cenários. Derrotas, eliminatórias, pênaltis, jogos em que entramos pressionados. Ou seja, vivemos de tudo e nos tornamos um time cascudo. Felizmente, temos um elenco de muita qualidade e um técnico fora de série. Mostramos diariamente o nosso potencial", entende o xerife.