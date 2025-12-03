Caio Bonfim é indicado a Atleta do Ano do Prêmio Brasil Olímpico

Caio Bonfim está entre os oito indicados à estatueta de Melhor Atleta do Ano do Prêmio Brasil Olímpico, organizado anualmente desde 1999 pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB). O anúncio dos vencedores nas categorias masculina e feminina será feito em 11 dezembro, em cerimônia no Rio de Janeiro.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Campeão mundial dos 20km da marcha atlética, prata nos 35km da competição, vitorioso no Troféu Brasil e na Copa do Brasil, Caio Bonfim está em busca do “bi” no Prêmio Brasil Olímpico. Em 2024, turbinado pelo segundo lugar na Olimpíada de Paris, foi eleito o principal competidor do país, ao lado de Rebeca Andrade.
Os concorrentes de Caio pelo troféu masculino são Henrique Marques (taekwondo), Hugo Calderano (tênis de mesa) e Yago Dora (surfe). A honraria feminina tem as indicações de Rayssa Leal (skate street), Gabi Guimarães (vôlei), Rebeca Lima (boxe) e Maria Clara Pacheco (taekwondo).
"O PBO é uma homenagem às melhores performances dos atletas brasileiros no ano. Todos mostraram um grande desempenho. Dentre os melhores resultados em todas as modalidades olímpicas, existem aqueles que marcaram seus nomes na história nesta temporada. Quando olhamos a lista dos melhores, foi fácil identificar que esses oito atletas, de sete esportes olímpicos diferentes, tiveram um 2025 fantástico e mostraram a diversidade do Time Brasil", elogiou o diretor-geral do COB, Emanuel Rego, campeão olímpico do vôlei de praia em Atenas-2004, bronze em Pequim-2008 e prata em Londres-2012.
O ano dos indicados
Gabi Guimarães, voleibol
Destacou-se individual e coletivamente em 2025. Ela liderou a Seleção Brasileira de vôlei na conquista da medalha de bronze no Campeonato Mundial em setembro, na Tailândia, onde foi a segunda maior pontuadora geral e eleita a melhor ponteira da competição. Pela VNL, a seleção ficou com o vice-campeonato, com Gabi também figurando na seleção do torneio.
Maria Clara Pacheco, taekwondo
Em 2025, Maria Clara Pacheco foi avassaladora no taekwondo numa performance que culminou na conquista da medalha de ouro no Campeonato Mundial na categoria -57 kg, em outubro, na China. Ela venceu a atual campeã olímpica na final e assumiu a liderança do ranking mundial e olímpico. Além do título mundial, ela também faturou o ouro no Grand Prix de Taekwondo de Muju em agosto.
Rayssa Leal, skateboarding
Rayssa se manteve no topo do skate mundial com performances dominantes em 2025. Ela conquistou o pentacampeonato do STU Pro Tour Rio, em novembro, e ainda venceu as etapas de Miami e Brasília da Street League Skateboarding (SLS). Os resultados a garantiram no SLS Super Crown, que se realizará no fim de semana de 6 e 7 de dezembro em São Paulo.
Rebeca Lima, boxe
Foco, dedicação e estratégia descrevem como foi o ano de 2025 da pugilista Rebeca Lima. No Mundial de Boxe em Liverpool, na Inglaterra, ela conquistou a medalha de ouro na categoria -60kg, numa luta que mostrou muito da sua determinação. Depois sair perdendo primeiro round, ela foi firma para cima da polonesa Aneta Rygielska e ficou com o ouro na decisão dos juízes.
Caio Bonfim, atletismo
Caio alcançou resultados históricos este ano, com destaque absoluto para a medalha de ouro nos 20 km da marcha atlética no Campeonato Mundial de Atletismo em Tóquio, Japão. Ele também ganhou a medalha de prata nos 35 km do mesmo Mundial. No cenário nacional, sagrou-se campeão da Copa Brasil e do Troféu Brasil, assumindo a liderança do ranking mundial nos 20.000 metros
Henrique Marques, taekwondo
Em 2025, Henrique Marques teve um desempenho excepcional no taekwondo. Conquistou uma medalha de ouro inédita no Campeonato Mundial na categoria -80kg. O atleta brasileiro também garantiu outro título importante ao vencer o Grand Prix Challenge de Bangkok, na Tailândia. Esses resultados o levaram a alcançar a posição de número 1 do mundo em sua categoria.
Hugo Calderano, tênis de mesa
Hugo tem se mostrado consistente ao longo dos últimos anos. Em 2025, sagrou-se campeão da Copa do Mundo de Tênis de Mesa em abril, um feito inédito para o Brasil. Também conquistou a medalha de prata no Campeonato Mundial em Doha, no Catar, tornando-se o primeiro atleta não europeu ou asiático a chegar à final.
Yago Dora, surfe
Foi o campeão mundial da World Surf League (WSL) em 2025, seu primeiro título na carreira. Yago liderou a temporada regular e venceu as etapas de Portugal, Trestles (EUA) e a final em Cloudbreak, Fiji. A vitória histórica marcou o oitavo título do Brasil na categoria masculina nos últimos 11 anos, consolidando a Brazilian storm.
Os melhores de cada modalidade em 2025
Águas Abertas - Ana Marcela Cunha
Atletismo - Caio Bonfim
Badminton - Juliana Viana
Basquete 3x3 - Gabriela Guimarães
Basquete 5x5 - Yago dos Santos
Beisebol - Victor Coutinho
Boxe - Rebeca Lima
Canoagem Slalom - Ana Sátila
Canoagem Velocidade - Gabriel Assunção / Jacky Godmann
Ciclismo BMX Freestyle - Gustavo de Oliveira 'Bala Loka'
Ciclismo BMX Racing - Paola Reis
Ciclismo Estrada - Tota Magalhães
Ciclismo Mountain Bike - Ulan Galinski
Ciclismo Pista - João Vitor da Silva
Cricket - Laura Cardoso
Desportos na Neve - Lucas Pinheiro Braathen
Desportos no Gelo - Nicole Silveira
Escalada Esportiva - Anja Kohler
Esgrima - Isabela Carvalho
Flag Football - Karol Souza
Futebol - Marta
Ginástica Artística - Flávia Saraiva
Ginástica de Trampolim - Camilla Gomes
Ginástica Rítmica - Nicole Pircio / Maria Paula Carminha / Eduarda Arakaki / Sofi
Madeira / Mariana Gonçalves
Golfe - Fred Biondi
Handebol - Bruna de Paula
Hipismo Adestramento - João Victor Oliva
Hipismo Completo - Marcio Jorge
Hipismo Salto - Stephan Barcha
Hóquei sobre Grama - Yuri Van Der Heijden
Judô - Daniel Cargnin
Lacrosse - Titus Chapman
Levantamento de Pesos - Laura Amaro
Nado Artístico - Gabriela Regly
Natação - Guilherme Caribé
Pentatlo Moderno - Jhon Xavier
Polo Aquático - João Fernandes
Remo - Beatriz Tavares
Remo Costal - David Faria de Souza
Rugby 7 - Thalia Costa
Saltos Ornamentais - Anna Lúcia dos Santos / Luana Lira
Skateboarding - Rayssa Leal
Softbol - Mayra Sayumi Akamine
Squash - Diego Gobbi
Surfe - Yago Dora
Taekwondo - Maria Clara Pacheco
Tênis - João Fonseca
Tênis de Mesa - Hugo Calderano
Tiro com Arco - Marcus D'Almeida
Tiro Esportivo - Felipe Wu
Triathlon - Miguel Hidalgo
Vela - Mateus Isaac
Vôlei de Praia - Carol Solberg / Rebecca
Voleibol - Gabi Guimarães
Wrestling Greco-Romana - Pedro Henrique Rodrigues
Wrestling Livre - Eduarda Batista
*Com informações do Comitê Olímpico do Brasil (COB)