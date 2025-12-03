Caio Bonfim é indicado a Atleta do Ano do Prêmio Brasil Olímpico

Eleito o melhor atleta do Brasil em 2024, Caio Bonfim está na caça ao "bi" da premiação do COB - (crédito: Alexandre Loureiro/COB)

Caio Bonfim está entre os oito indicados à estatueta de Melhor Atleta do Ano do Prêmio Brasil Olímpico, organizado anualmente desde 1999 pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB). O anúncio dos vencedores nas categorias masculina e feminina será feito em 11 dezembro, em cerimônia no Rio de Janeiro.

Campeão mundial dos 20km da marcha atlética, prata nos 35km da competição, vitorioso no Troféu Brasil e na Copa do Brasil, Caio Bonfim está em busca do “bi” no Prêmio Brasil Olímpico. Em 2024, turbinado pelo segundo lugar na Olimpíada de Paris, foi eleito o principal competidor do país, ao lado de Rebeca Andrade.

Os concorrentes de Caio pelo troféu masculino são Henrique Marques (taekwondo), Hugo Calderano (tênis de mesa) e Yago Dora (surfe). A honraria feminina tem as indicações de Rayssa Leal (skate street), Gabi Guimarães (vôlei), Rebeca Lima (boxe) e Maria Clara Pacheco (taekwondo).

"O PBO é uma homenagem às melhores performances dos atletas brasileiros no ano. Todos mostraram um grande desempenho. Dentre os melhores resultados em todas as modalidades olímpicas, existem aqueles que marcaram seus nomes na história nesta temporada. Quando olhamos a lista dos melhores, foi fácil identificar que esses oito atletas, de sete esportes olímpicos diferentes, tiveram um 2025 fantástico e mostraram a diversidade do Time Brasil", elogiou o diretor-geral do COB, Emanuel Rego, campeão olímpico do vôlei de praia em Atenas-2004, bronze em Pequim-2008 e prata em Londres-2012.

O ano dos indicados

Gabi Guimarães, voleibol

Destacou-se individual e coletivamente em 2025. Ela liderou a Seleção Brasileira de vôlei na conquista da medalha de bronze no Campeonato Mundial em setembro, na Tailândia, onde foi a segunda maior pontuadora geral e eleita a melhor ponteira da competição. Pela VNL, a seleção ficou com o vice-campeonato, com Gabi também figurando na seleção do torneio.

Maria Clara Pacheco, taekwondo

Em 2025, Maria Clara Pacheco foi avassaladora no taekwondo numa performance que culminou na conquista da medalha de ouro no Campeonato Mundial na categoria -57 kg, em outubro, na China. Ela venceu a atual campeã olímpica na final e assumiu a liderança do ranking mundial e olímpico. Além do título mundial, ela também faturou o ouro no Grand Prix de Taekwondo de Muju em agosto.

Rayssa Leal, skateboarding

Rayssa se manteve no topo do skate mundial com performances dominantes em 2025. Ela conquistou o pentacampeonato do STU Pro Tour Rio, em novembro, e ainda venceu as etapas de Miami e Brasília da Street League Skateboarding (SLS). Os resultados a garantiram no SLS Super Crown, que se realizará no fim de semana de 6 e 7 de dezembro em São Paulo.

Rebeca Lima, boxe

Foco, dedicação e estratégia descrevem como foi o ano de 2025 da pugilista Rebeca Lima. No Mundial de Boxe em Liverpool, na Inglaterra, ela conquistou a medalha de ouro na categoria -60kg, numa luta que mostrou muito da sua determinação. Depois sair perdendo primeiro round, ela foi firma para cima da polonesa Aneta Rygielska e ficou com o ouro na decisão dos juízes.

Caio Bonfim, atletismo

Caio alcançou resultados históricos este ano, com destaque absoluto para a medalha de ouro nos 20 km da marcha atlética no Campeonato Mundial de Atletismo em Tóquio, Japão. Ele também ganhou a medalha de prata nos 35 km do mesmo Mundial. No cenário nacional, sagrou-se campeão da Copa Brasil e do Troféu Brasil, assumindo a liderança do ranking mundial nos 20.000 metros

Henrique Marques, taekwondo

Em 2025, Henrique Marques teve um desempenho excepcional no taekwondo. Conquistou uma medalha de ouro inédita no Campeonato Mundial na categoria -80kg. O atleta brasileiro também garantiu outro título importante ao vencer o Grand Prix Challenge de Bangkok, na Tailândia. Esses resultados o levaram a alcançar a posição de número 1 do mundo em sua categoria.

Hugo Calderano, tênis de mesa

Hugo tem se mostrado consistente ao longo dos últimos anos. Em 2025, sagrou-se campeão da Copa do Mundo de Tênis de Mesa em abril, um feito inédito para o Brasil. Também conquistou a medalha de prata no Campeonato Mundial em Doha, no Catar, tornando-se o primeiro atleta não europeu ou asiático a chegar à final.

Yago Dora, surfe

Foi o campeão mundial da World Surf League (WSL) em 2025, seu primeiro título na carreira. Yago liderou a temporada regular e venceu as etapas de Portugal, Trestles (EUA) e a final em Cloudbreak, Fiji. A vitória histórica marcou o oitavo título do Brasil na categoria masculina nos últimos 11 anos, consolidando a Brazilian storm.

Os melhores de cada modalidade em 2025

Águas Abertas - Ana Marcela Cunha

Atletismo - Caio Bonfim

Badminton - Juliana Viana

Basquete 3x3 - Gabriela Guimarães

Basquete 5x5 - Yago dos Santos

Beisebol - Victor Coutinho

Boxe - Rebeca Lima

Canoagem Slalom - Ana Sátila

Canoagem Velocidade - Gabriel Assunção / Jacky Godmann

Ciclismo BMX Freestyle - Gustavo de Oliveira 'Bala Loka'

Ciclismo BMX Racing - Paola Reis

Ciclismo Estrada - Tota Magalhães

Ciclismo Mountain Bike - Ulan Galinski

Ciclismo Pista - João Vitor da Silva

Cricket - Laura Cardoso

Desportos na Neve - Lucas Pinheiro Braathen

Desportos no Gelo - Nicole Silveira

Escalada Esportiva - Anja Kohler

Esgrima - Isabela Carvalho

Flag Football - Karol Souza

Futebol - Marta

Ginástica Artística - Flávia Saraiva

Ginástica de Trampolim - Camilla Gomes

Ginástica Rítmica - Nicole Pircio / Maria Paula Carminha / Eduarda Arakaki / Sofi

Madeira / Mariana Gonçalves

Golfe - Fred Biondi

Handebol - Bruna de Paula

Hipismo Adestramento - João Victor Oliva

Hipismo Completo - Marcio Jorge

Hipismo Salto - Stephan Barcha

Hóquei sobre Grama - Yuri Van Der Heijden

Judô - Daniel Cargnin

Lacrosse - Titus Chapman

Levantamento de Pesos - Laura Amaro

Nado Artístico - Gabriela Regly

Natação - Guilherme Caribé

Pentatlo Moderno - Jhon Xavier

Polo Aquático - João Fernandes

Remo - Beatriz Tavares

Remo Costal - David Faria de Souza

Rugby 7 - Thalia Costa

Saltos Ornamentais - Anna Lúcia dos Santos / Luana Lira

Skateboarding - Rayssa Leal

Softbol - Mayra Sayumi Akamine

Squash - Diego Gobbi

Surfe - Yago Dora

Taekwondo - Maria Clara Pacheco

Tênis - João Fonseca

Tênis de Mesa - Hugo Calderano

Tiro com Arco - Marcus D'Almeida

Tiro Esportivo - Felipe Wu

Triathlon - Miguel Hidalgo

Vela - Mateus Isaac

Vôlei de Praia - Carol Solberg / Rebecca

Voleibol - Gabi Guimarães

Wrestling Greco-Romana - Pedro Henrique Rodrigues

Wrestling Livre - Eduarda Batista

*Com informações do Comitê Olímpico do Brasil (COB)