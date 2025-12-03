Com três gols de Neymar, Santos vence Juventude e respira na Série A

O Santos respira aliviado no Campeonato Brasileiro, e a salvação tem nome e sobrenome: Neymar Júnior. Em uma noite inspirada, o camisa 10 marcou três vezes e comandou a vitória do Peixe por 3 a 0 sobre o já rebaixado Juventude, nesta quarta-feira (03/12), no Estádio Alfredo Jaconi, pela 37ª rodada.
Com o resultado, o Santos chega aos 44 pontos e salta para a 14ª posição na tabela. A vitória afasta o time da zona de degola e dá tranquilidade para a última rodada. O alívio foi tamanho que, ao apito final, Neymar abraçou o técnico Juan Pablo Vojvoda, enquanto torcedores invadiram o campo para celebrar com o ídolo.
Susto inicial e pouca inspiração
O primeiro tempo em Caxias do Sul foi de tensão para o torcedor santista. O Juventude, mesmo rebaixado, jogou solto e criou as melhores chances. Gabriel Brazão precisou trabalhar em finalizações de Marcelo Hermes e Gabriel Taliari. O time da casa ainda teve um gol anulado por impedimento, o que aumentou o nervosismo dos visitantes. O Santos, travado, dependia de lampejos de Neymar. O craque quase marcou um golaço do meio-campo ao ver Jandrei adiantado, mas a bola saiu por cima. A etapa inicial terminou com um 0 a 0 perigoso para as pretensões do Peixe.
Show do craque e goleada
A conversa no vestiário mudou a postura do Santos. Aos 12 minutos, Neymar tabelou com Guilherme e bateu forte para abrir o placar e tirar o peso das costas da equipe. O gol desestabilizou o Juventude e abriu espaço para o show do camisa 10. Aos 22, em um contra-ataque de manual puxado por Igor Vinícius, Neymar recebeu na área e ampliou.
O terceiro veio em cobrança de pênalti, aos 30 minutos, após o VAR flagrar falta em Lautaro Díaz. Neymar deslocou Jandrei e selou seu hat-trick. Com a vitória garantida, o Peixe apenas administrou o resultado e viu sua torcida celebrar a permanência virtual na Série A, enquanto o Juventude apenas cumpre tabela na competição.
JUVENTUDE 0X3 SANTOS
Campeonato Brasileiro Série A – 37ª rodada
Data: 03/12/2025
Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)
Público presente: 15.343
Gols: Neymar (SAN, 12’/2ºT, 22’/2ºT e 30’/2ºT).
JUVENTUDE: Jandrei; Igor Formiga, Luan Freitas (Giovanny, 37’/2ºT), Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Caíque, Peixoto (Ênio, 46’/2ºT), Jádson e Nenê (Rafael Bilu, 18’/2ºT); Luiz Mandaca e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.
SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinícius (Mayke, 37’/2ºT), Adonis Frías, Zé Ivaldo (Luan Peres, 37’/2ºT) e Souza; Willian Arão, João Schmidt e Neymar (Thaciano, 38’/2ºT); Álvaro Barreal (Benjamin Rollheiser, 33’/2ºT), Lautaro Díaz (Zé Rafael, 32’/2ºT) e Guilherme. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Daniella Coutinho Pinto (BA)
VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)
Cartões amarelos: Rodrigo Sam, Marcos Paulo (JUV); Souza, Zé Rafael (SAN).