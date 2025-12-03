São Paulo vence e complica Inter, que não depende de si para evitar queda

O São Paulo conseguiu manter vivo o sonho de uma vaga na próxima Libertadores. Afinal, a equipe paulista venceu o Internacional por 3 a 0, na Vila Belmiro, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Sabino, Maiki e Luciano estufaram as redes no triunfo que deixa o Tricolor com 51, na oitava colocação. Do outro lado da tabela, o Colorado soma 41 e não depende apenas de si para se livrar de um possível rebaixamento. Isso porque necessita vencer na última rodada e torcer pelos tropeços de pelo menos dois adversários na luta contra a queda.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Na última rodada da competição, o Tricolor mede forças com o Vitória, no Barradão, no domingo (6), às 16h (de Brasília). O Colorado, por sua vez, encerra sua participação no campeonato, no Beira-Rio, diante do Red Bull Bragantino, no mesmo dia e horário.
Pesadelo na Vila
No primeiro minuto, Luciano perdeu uma grande chance ao acertar o cabeceio, livre de marcação, mas mandou para fora. Em seguida, Ferreira encontrou Marcos Antônio em condições de cruzar na área, entretanto o camisa 10 tricolor novamente errou a pontaria.
Com bom volume de jogo, os mandantes tiveram liberdade para impor o ritmo e levar perigo novamente. Ferreira, então, cobrou falta na área, ao novamente apostou na bola pelo alto. Tapia escorou, entretanto Thiago Maia desviou e fez a bola passar por cima do travessão.
Em cobrança de falta de Ferreira, Sabino subiu sozinho e cabeceou para o chão, sem qualquer chance para Rochet. Minutos depois, Ferreira construiu uma boa jogada e deu um bom passe para Tapia, que parou no arqueiro colorado. Na melhor chance do Inter, Bernabéi recebeu lançamento na área, limpou Rafael, mas viu Maiki tirar em cima da linha.
Ainda no primeiro tempo, os visitantes buscavam igualar o placar, contudo sem qualquer direção nas finalizações. Diante disso, o São Paulo foi certeiro e ampliou o marcador com o jovem Maik. O menino de Cotia aproveitou o passe de Bobadilla, que rolou para trás, e chutou em direção ao gol. A bola desviou na defesa e enganou Rochet.
Sonho com torneio continental
Da mesma forma que no primeiro tempo, Luciano teve uma nova chance de estufar a rede e desta vez não desperdiçou. O camisa 10 recebeu um belo passe de Marcos Antônio e com um toque curto encobriu Rochet.
Em outra boa chegada do Tricolor, Tapia recebeu na frente, mas Rochet salvou o Internacional. A equipe gaúcha, por sua vez, chegou com perigo com Bruno Gomes, que encheu o pé, mas Rafael espalmou. Quem também parou no goleiro são-paulino foi Bernabéi, que bateu cruzado pela esquerda.
Por fim, a equipe gaúcha, mais uma vez, não conseguiu reagir na partida e se complicou de vez na luta contra o rebaixamento. Já o Tricolor inda tenta uma vaga na próxima edição da Libertadores e torce para a competição ter um G8.
SÃO PAULO 3 x 0 INTERNACIONAL
Campeonato Brasileiro – 37ª rodada
Data-Hora: 3/12/2025 (quarta-feira), às 20h (de Brasília)
Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
Gols: Sabino 20’/1ºT (1-0); Maiki 47’/1ºT (2-0); Luciano 2’/2ºT (3-0)
SÃO PAULO: Rafael; Rafael Toloi, Alan Franco (Arboleda 32’/1ºT) e Sabino; Maik, Luiz Gustavo, Marcos Antônio (Pblo Maia 35’/2ºT), Bobadilla (Alisson 26’/2ºT) e Ferreira (Pedro Ferreira 35’/2ºT); Luciano (Lucca 35’/2ºT) e Tapia. Técnico: Hernán Crespo.
INTERNACIONAL: Rochet; Mercado, Vitão e Juninho (Borré – intervalo); Aguirre, Thiago Maia (Richard 33’/2ºT), Bruno Gomes, Alan Rodríguez (Ricardo Mathias 21’/2ºT), Alan Patrick (Bruno Henrique 37’/2ºT) e Bernabéi; Vitinho (Bruno Tabata 37’/2ºT). Técnico: Abel Braga.
Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)
Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Cartões Amarelos: Bobadilla (SP); Mercado (INT)
Cartões Vermelhos: –.