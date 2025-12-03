Dunga prevê Copa de Mbappé e torce por surpresa africana

O capitão do tetracampeão do Brasil na Copa de 1994 nos Estados Unidos confia em mais uma grande performance de Kylian Mbappé no principal torneio da Fifa - (crédito: Foto: Leonardo Pereira/Jogada10)

Capitão do tetracampeonato e com "voz de fala" quando o assunto é Copa do Mundo, Dunga deu alguns palpites sobre o Mundial de 2026. Nesta quarta-feira (3), o ex-volante voltou a levantar a taça mais cobiçada do planeta. Desta vez, porém, para o registro de fotógrafos e jornalistas que se amontoaram à frente do palco do Studio K do John F. Kennedy Center, em Washington, cidade que abriga o sorteio do torneio internacional, na próxima sexta (5), a partir de 14h (de Brasília). Em evento promovido pela Fifa, na capital dos Estados Unidos, antes do sorteio, o ex-jogador não ficou em cima do muro ao ser questionado sobre quem seria o craque da próxima edição.

"Desde o último Mundial, Mbappé. Uma figura muito importante. Haaland pode ser outro grande personagem. Mas Mbappé cresce a cada campeonato e poderá realizar o seu grande Mundial", colocou Dunga, rasgando elogios ao astro da seleção francesa, campeão em 2018 e vice em 2022.

Dunga e mais três feras. Mas só ele pode erguer a taça!

O ídolo da Seleção Brasileira esteve acompanhado por outras feras que deixaram saudades nos gramados, como o norte-americano Balboa, Hernández, o "matador" mexicano, e Hutchinson, ex-meia que ajudou o Canadá a chegar à Copa do Mundo do Qatar, em 2022. Na resenha com os ex-jogadores dos países anfitriões de 2026, Dunga levantou a hipótese de uma equipe da África ser a grande zebra no Mundial do próximo ano.

"Claro que quero ver o Brasil campeão. Afinal, não vence há 24 anos. Mas vou falar com o coração. Gostaria de ver uma seleção africana entre as melhores. Durante muito tempo, falamos que o futuro é a África. E há jogadores do continente brilhando em todos os cantos do mundo. Então, nada mais justo que aparecer uma outra surpresa, como já aconteceu com Camarões, Senegal, Gana e Marrocos", completou o capitão de tetra.

Com sedes no México, Canadá e Estados Unidos, o Mundial de 2026 terá 48 seleções divididas em 12 grupos. A Fifa definirá estes cruzamentos em evento de gala na capital dos Estados Unidos, na próxima sexta (5). Maior campeão, com cinco títulos, o CaBrasil de Dunga está no Pote 1, como cabeça de chave.