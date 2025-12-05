Brasília conquista segunda vitória consecutiva e entra na briga por playoffs

O sextou em Taguatinga teve um sabor diferente para as representantes do DF na Superliga Feminina. Depois de dominar o Sorocaba na rodada passada, o Brasília Vôlei manteve o embalo e conquistou a segunda vitória consecutiva na noite desta sexta-feira (5/12). Mais uma vez em casa, no Sesi Taguatinga, as brasilienses se impuseram e bateram o Batavo Mackenzie por 3 sets a 0, em duelo direto pela oitava posição — a primeira da zona de classificação aos playoffs. A vitória garantiu mais três pontos para a equipe de Spencer Lee, que agora assume o oitavo lugar da tabela.

Maior pontuadora da vitória por 3 sets a 0 sobre o Sorocaba, Gabi Carneiro manteve o alto nível e foi a que mais pontuou também diante do Mackenzie. Sozinha, a oposta colocou 17 bolas no chão para o Brasília Vôlei. A noite ainda contou com apresentação de gala da ponteira Naiara, com 13 pontos marcados, premiada como a melhor jogadora da partida. Sarah foi outro destaque, com 11.

Agora na oitava colocação e com nove pontos, a equipe de Spencer Lee deixa o Distrito Federal e embarca rumo a São Paulo para outro duelo direto, contra o Barueri. As paulistas são as sétimas colocadas da Superliga, com 11 pontos conquistados. O confronto está marcado para a próxima quinta-feira (11/12), às 18h30.

O jogo

O início do jogo foi de completo equilíbrio em Taguatinga. Com cada rali decidido nos detalhes, as equipes avançavam juntas, mas o set foi marcado por falhas técnicas nos dois lados. A paridade foi tanta que nenhum time abriu três pontos de vantagem ao longo de toda a parcial. O fim seguiu essa lógica: empate em 24 a 24 e clima de tensão no ginásio do Sesi. Mas as donas da casa fecharam em 28/26, com ponto final de Lívia. Gabi Carneiro foi a destaque com 10 bolas no chão.

Todo o equilíbrio se manteve para o segundo período, mas o Brasília passou a controlar uma margem de pontuação. As atletas de Spencer Lee conseguiam se sobressair nos momentos mais decisivos e desciam o braço para se impor dentro de casa. Gabi Carneiro manteve o bom nível e contou com uma crescente coletiva para garantirem, de forma mais tranquila, o segundo set do placar. O marcador terminou em 25/18 para a equipe da capital federal.

Com sangue no olho para anotar a segunda vitória consecutiva, as brasilienses dominaram o set derradeiro e deram poucas chances de reação ao Mackenzie. Naiara comandou a vitória e se destacou ao lado de Gabi Carneiro. Ponto a ponto, o Brasília construiu a vantagem e abriu espaço para sacramentar a parcial por mais de 10 pontos, momento em que liderava por 24/14. Os últimos ralis apenas retardaram a vitória por 25/17 no terceiro e último set no Sesi: 3 sets a 0 e mais três pontos na conta do Brasília.

*Estagiário sob supervisão de Fernando Brito