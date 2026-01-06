Neymar expõe frota de luxo com batmóvel e aeronaves de alto padrão

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Neymar abriu as portas de um dos lados mais extravagantes de sua vida para exibir a realização de um sonho. Nesta terça-feira (6/1), o camisa 10 do Santos divulgou parte de sua frota particular na mansão de Mangaratiba, no interior do Rio de Janeiro. O registro expõe um carro cenográfico inspirado no Batman, helicóptero customizado e jato de longo alcance.

Todos os itens contam com identidade própria e são de altíssimo padrão. O símbolo mais evidente da extravagância é o chamado "batmóvel", pois trata-se da réplica do carro usado pelo personagem no filme Cavaleiro das Trevas (2008). O automóvel agora integra a coleção após passar pelo Dream Car Museum, em São Roque, no interior paulista.

O modelo custou mais de R$ 8 milhões, tem 500 cavalos de potência e só existe pela reconstrução promovida pelo designer Adhemar Cabral. Não se trata de um veículo convencional, mas de uma peça cenográfica que reflete uma fixação antiga do jogador pelo universo do herói.





O mundo luxuoso de Neymar

Para além da réplica, a publicação também mostra detalhes do jato executivo do astro: modelo Dassault Falcon 900LX, com suas iniciais. A aeronave conta com três motores e autonomia próxima de 9 mil quilômetros. Ou seja, permite viagens sem escalas entre destinos distantes, como Mumbai, na Índia, e Londres, no Reino Unido.

Com valor de mercado em torno de R$ 250 milhões, o jato conta com capacidade para até 14 passageiros e possibilidades distintas de configuração — com quartos, salas, áreas de estar e jantar.

O outro destaque da frota aparece com mais frequência em cliques do camisa 10 do Santos. O helicóptero Airbus H145 custa cerca de R$ 52 milhões e tem autonomia de voo de 564 quilômetros, além de comportar até 10 pessoas. Se quiser mais conforto, aconselha-se apenas oito passageiros e mais os dois pilotos.