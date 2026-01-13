Vôlei: adversário do Brasília é o vice-lanterna, mas tem a maior pontuadora

Adversário do Brasília Vôlei na 13ª rodada da Superliga Feminina, o Tijuca Tênis Clube levará ao Ginásio do Sesi Taguatinga, nesta terça-feira (13/1), às 18h30, uma curiosidade: é o vice-lanterna da competição disputada por 12 times, com uma vitória e 11 derrotas, mas ostenta a maior pontuadora da disputa.

Ariele Moreira é o orgulho da primeira participação do clube carioca na elite do voleibol nacional. A ponteira de 30 anos foi a responsável por colocar 248 bolas no chão para a Tijuca, nove a mais do que Simone Lee-Wank, a americana destaque do Flamengo. Principal arma ofensiva do Brasília, a oposta Gabi Carneiro tem 149. Ou seja, 99 a menos do que a tijucana.

A exibição "menos" inspirada de Ariele foi contra o Maringá, em outubro, partida na qual anotou 12 pontos. A melhor versão apareceu justamente na única vitória do Tijuca, contra o Sorocaba, em novembro: 33 bolas no chão. A temporada é muito especial para Ariele, não apenas pela eficiência. A participação marca o retorno às quadras após pausa de três anos para dar à luz e cuidar do filho Hiro.

Brasília e Tijuca fazem confronto direto pela parte inferior da tabela da Superliga 2025/2026. Décima colocada, com quatro vitórias e oito derrotas, a companhia brasiliense é a primeira fora da zona de rebaixamento. Portanto, precisa vencer para se distanciar ainda mais da equipe carioca, primeira dentro da degola (1-11). A situação mais dramática é a do Sorocaba, derrotado em todos os 12 compromissos na competição.