Diniz pede fico de Rayan e garante Vegetti nos planos do Vasco

A coletiva de Fernando Diniz após a vitória do Vasco por 4 a 2 sobre o Maricá, nesta quinta-feira (15/1), foi dominada pelo mercado. O técnico foi contundente ao defender seus jogadores. No topo da pauta, Diniz fez um apelo pela permanência de Rayan e garantiu Pablo Vegetti nos planos para 2026. O comandante vascaíno tratou ambos os casos com firmeza e emoção.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Diniz foi paternal ao aconselhar Rayan sobre a oferta de 35 milhões de euros do Bournemouth.

"Se fosse meu filho, diria para jamais sair do Vasco nesse momento", disparou.

Para o treinador, o jovem de 19 anos ainda está "começando a se descobrir" e sua saída agora seria um erro estratégico.

"Acho que ele merece ficar no Vasco e o Vasco merece que ele fique", completou.

"Rayan é insubstituível"

O técnico acredita que o valor oferecido pelos ingleses não reflete o potencial real do atacante. Diniz vê Rayan como um futuro craque da Seleção Brasileira.

"Converso muito com ele e com pessoas próximas, mais de uma vez. No entendimento do clube, a renovação de contrato não era para uma saída nessa janela. Acho que ele deveria ficar ao menos mais uma temporada. Repito o que disse antes, o Rayan é insubstituível. Ele vale mais do que o que está sendo negociado. Depois do jogo de hoje já valeria dois ou três milhões a mais. Ele só precisava do tempo para fazer as coisas. E ele merece sair daqui com outro tipo de status e em uma situação de poder escolher onde jogar", avaliou.

Ele projeta que o atleta saia mais maduro e valorizado no fim do ano e diz que fará tudo para manter o cria:

"O potencial dele é para ser um dos melhores jogadores do mundo, na minha opinião. Ele tem tudo. E gosto muito dele como pessoa também. Desde o dia que nos encontramos, há uma química muito forte e farei de tudo para que ele fique no Vasco. Acho que é o melhor para o Rayan, para o Vasco e até para o futebol brasileiro."

Diniz defende Vegetti e Cuesta

Sobre Vegetti, Diniz afastou rumores de saída para o Cerro Porteño. Ele exaltou a importância histórica do argentino na luta contra a queda em 2023:

"Há rumores do Cerro Porteño. É outro jogador que gosto muito. Em nenhum momento ele estava fora dos meus planos. Agora, se acontecer algo diferente e ele tiver o desejo de sair é algo que vai se conversar em algum momento. Ele virou ídolo em um momento muito complicado. Aquele ano de 2023, aquela fuga do rebaixamento, valia mais do que algum título. Caindo naquele momento, seria desastroso para todo mundo. Não sabemos como o Vasco estaria hoje. O Vegetti é um cara que tem muita importância na história recente. É um grande artilheiro e ídolo da torcida. Sempre me ajudou, jogando ou não jogando. Em nenhum momento esteve fora dos planos. Nos próximos dias, se vai haver negociação ou não, não posso te dizer agora."

O treinador garantiu que conta com o camisa 99, a menos que o próprio jogador peça para sair.

Diniz também protegeu o zagueiro Carlos Cuesta das críticas sobre estatura na bola aérea. O técnico usou uma comparação de peso mundial.

"O Sergio Ramos falhava em bola defensiva? Ele é da altura do Cuesta", questionou.

Para Diniz, o problema nos gols sofridos foi de posicionamento, não de altura.

"A questão não é altura. A questão é ter imposição na área", finalizou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular