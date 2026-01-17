Candangão 2026: Gama domina, faz 2 x 0 e derrota o Brasília em clássico

No segundo tempo, Felipe Clemente (C), com belo gol de voleio, abriu o placar no Estádio Bezerrão - (crédito: Diller Abreu/FFDF)

A rivalidade entre Brasília e Gama no Distrito Federal é acompanhada por 50 anos de história. Na tarde deste sábado (17/1), a segunda rodada do Candangão marcou o reencontro de dois dos maiores campeões do torneio local. No Estádio Bezerrão, as equipes duelaram diante de 6.439 pessoas. A festa da torcida gamense ficou garantida em vitória por 2 x 0, com gols de Felipe Clemente e Keneddy.

O resultado deixou o alviverde na liderança da tabela, com seis pontos, seguido por Brasiliense, Capital e Sobradinho, todos com quatro. O Brasília amarga a lanterna do campeonato, na 10ª posição, sem nenhum ponto conquistado. Na próxima rodada, na quarta-feira (21/1), o alviverde receberá o Samambaia, às 20h30, no Bezerrão, enquanto o colorado visita o Paranoá, às 15h, no Estádio JK.

Na partida deste sábado, o Periquito estava mais imponente, forçando o Brasília a jogar com o time todo atrás. O Gama colecionava chances desperdiçadas. Pela lateral esquerda, a equipe encontrava liberdade para chegar ao ataque, mas esbarrava com o paredão Niccolas no caminho. O colorado, por outro lado, não conseguiu fazer Renan Rinaldi sujar o uniforme na etapa inicial. Com 0 x 0 no placar, a expectativa das torcidas por gols teve de aguardar o segundo tempo.

A volta do intervalo apresentou mais disputa dentro de campo. Desta vez, o Brasília iniciou os 45 minutos finais acordado, conseguindo infiltrar na marcação alviverde e tentando a finalização. O Gama, mais entrosado, repetia a postura ofensiva, assim como no primeiro tempo, mas faltava qualidade na conclusão.

Pela lateral direita, Keneddy lançou a bola para dentro da área, ao encontro de Felipe Clemente. O camisa 11 dominou de peito e, de voleio, mandou para o fundo da rede, fazendo a torcida gamense explodir de alegria na arquibancada.

Os minutos finais foram de total domínio alviverde. Para sacramentar a vitória, o garçom Kennedy deixou o dele para ampliar o placar. Com 2 x 0 no marcador, o Gama garantiu a segunda vitória no Candangão e finalizou o dia com festa no Bezerrão.

Ao todo, Brasília e Gama carregam 107 confrontos na bagagem. A disputa é equilibrada: são 35 vitórias para o Colorado e, após a disputa deste sábado, 34 para o alviverde, além de 38 empates. A última vez que as equipes haviam se encontrado foi pela primeira fase do Candangão de 2023, em fevereiro daquele ano. Na ocasião, o Gama também superou os rivais com 2 x 0 no placar.

*Estagiária sob supervisão de Fernando Brito

Ficha técnica

Gama

Renan Rinaldi; Toninho Paraíba (Gabriel Lima), Zulu, Wellington e Lucas Piauí; Moisés, Russo e Renato (Álvaro); Ramon (Keneddy), Felipe Clemente (David Lucas) e Luan (Henrique Almeida)

Técnico: Luís Carlos Souza

Brasília

Niccolas; Lucas Brasília, Henrique Gigante, Geykson e Vinícius; Milla (Guilherme Pereira), Guilherme Bazilio e Eleandro (Victor Lima); Léo Carvalho, Iago (Felipe Bloc) e Tinga

Técnico: Paulo Helber

Local: Estádio Bezerrão

Arbitragem: Maguielson Lima Barbosa

Gols: Felipe Clemente e Keneddy

Cartão amarelo: Wellington

Público: 6.439 presentes

Renda: não informada