Última semana para se inscrever no Projeto Vila dos Campeões

As inscrições para o Vila dos Campeões encerram-se no fim desta semana. São 2.370 vagas disponíveis em 12 modalidades (manhã, tarde e noite) para pessoas a partir de 7 anos. Com a chancela do Ministério do Esporte, as atividades são totalmente gratuitas, bem como a matrícula, o uniforme, o material e o lanche. As aulas se iniciam em 26 de janeiro, no Complexo JK (Paranoá).

Trata-se de um projeto social que tem o objetivo inclusão de pessoas em situação e vulnerabilidade e de democratização da prática de modalidades esportivas como beach tennis, futevôlei e pilates, por exemplo, tidas como elitizadas. Além disso, a ideia é incentivar à prática de atividades físicas com vista à vida ativa e ao bem-estar físico e mental para cidadãos de todas as idades.

O pioneirismo do Vila dos Campeões no Distrito Federal também tem o foco de afastar crianças e adolescentes do envolvimento com a criminalidade e com as drogas por meio do esporte. A todos esses aspectos também se soma a possibilidade de descoberta de novos talentos esportivos, uma vez que Brasília sempre foi um celeiro de grandes atletas historicamente vindos de projetos sociais.

Para os estudantes, as atividades ocorrem no contraturno escolar. Para adolescentes, adultos e idosos, principalmente, durante a noite.

Crianças de 7 a 12 anos podem escolher entre futebol de campo, futsal e vôlei de quadra. Jovens de 13 a 17 anos têm a possibilidade de praticar futebol society, futsal, futebol de campo, basquete e vôlei de quadra. A partir de 18, as opções são ginástica localizada, pilates, judô, karatê, vôlei de praia, futevôlei e beach tennis.

Inscrições: www.institutocapital.org.br