Senegal bate Marrocos e conquista bicampeonato da Copa Africana

Após 20 minutos de paralisação e muita discussão em campo, donos da casa desperdiçam pênalti no último lance do tempo regulamentar. Na prorrogação, seleção visitante garante a taça

Senegal players celebrate with the trophy after winning the Africa Cup of Nations (CAN) final football match against Morocco at the Prince Moulay Abdellah Stadium in Rabat on January 18, 2026. - (crédito: Paul Ellis/AFP)
Senegal players celebrate with the trophy after winning the Africa Cup of Nations (CAN) final football match against Morocco at the Prince Moulay Abdellah Stadium in Rabat on January 18, 2026. - (crédito: Paul Ellis/AFP)

Senegal conquistou a Copa Africana de Nações pela segunda vez ao vencer Marrocos, por 1 x 0, neste domingo (18/1), no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, no Marrocos. O gol do título foi marcado por Pape Gueye aos quatro minutos do primeiro tempo da prorrogação. A decisão foi marcada por muita confusão e, descontente com a arbitragem, quase toda seleção campeã chegou a deixar o campo antes do fim do jogo.

Adversário de estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026, Marrocos desperdiçou a chance de festejar o título diante da torcida, quando Brahim Díaz cobrou um pênalti de forma displicente no último lance do tempo normal. O jogador do Real Madrid tentou uma cavadinha, que foi facilmente defendida pelo goleiro Mendy.

Sem gols, a decisão caminhava para a prorrogação, quando, aos 53 minutos do segundo tempo, foi marcado um pênalti polêmico para os donos da casa, após intervenção do VAR. Em uma cobrança de escanteio a favor de Marrocos, Diouf agarrou e derrubou Brahim Diaz. O árbitro Ndala Ngambo nada marcou, mas foi chamado pelo VAR. Enquanto o árbitro revia o lance no vídeo, membros das duas delegações tentavam se aproximar para pressioná-lo.

Após o anúncio da marcação do pênalti, a partida ficou paralisada por cerca de 20 minutos, intervalo no qual praticamente todos os jogadores senegaleses se dirigiram para o vestiário, inconformados com a decisão da arbitragem. O atacante Sadio Mane permaneceu em campo e chamou os companheiros para encerrar a partida. No lance em que poderia se consagrar como herói do título marroquino, Brahim Diaz bateu fraco e no centro do gol.

No início da prorrogação, Senegal roubou a bola na intermediária e armou o ataque. A bola chegou a Pape Gueye, que avançou em direção à área, venceu a marcação de Hakimi e chutou com força no ângulo esquerdo do goleiro Bono. Um golaço que selou o segundo título senegalês após a conquista de 2021 e manteve o jejum de Marrocos, que foi campeão em 1976.

Agência Estado - Correio Braziliense

postado em 18/01/2026 21:10
