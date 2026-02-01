Corinthians bate o Flamengo e conquista a Supercopa em Brasília

O Corinthians venceu o Flamengo com gols de Gabriel Paulista e Yuri Alberto para ficar com o título da Supercopa Rei - (crédito: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Corinthians estreitou os laços com o Distrito Federal neste domingo (1º/2). Primeiro clube a marcar gol e vencer no Estádio Mané Garrincha, na inauguração em 1974 contra o Ceub, e campeão da Copa do Brasil em 2002 contra o Brasiliense no Serejão, em Taguatinga, o segundo time mais popular do país derrotou o Flamengo na Supercopa Rei por 2 x 0 e soltou o primeiro grito de campeão da temporada 2026 do nosso futebol. A conquista teve assinatura do zagueiro Gabriel Paulista e de Yuri Alberto, no último lance. Poderia ter sido mais, se a bola na rede de Memphis Depay não fosse proveniente de posição irregular.

O alvinegro manteve uma escrita recente na Supercopa Rei. Os três últimos clubes a levantarem a taça foram justamente os campeões da Copa do Brasil. Em 2025, deu Flamengo contra o Botafogo em Belém do Pará. Na temporada anterior, o São Paulo ergueu o caneco diante do Palmeiras no Mineirão.

O título do Corinthians coloca o zagueiro Gabriel Paulista de vez nas graças da Fiel. Assumidamente corintiano, o zagueiro chegou ao clube neste ano e se emocionou na apresentação ao lembrar do falecido irmão, outro apaixonado pelo clube. "Às vezes, nem acredito que estou aqui. Se estiver sonhando, não quero acordar nunca mais. A ansiedade aumenta todos os dias. Quando eu estava negociando não conseguia nem dormir", compartilhou.

Ex-técnico do Flamengo e um dos mentores de Filipe Luís durante a carreira de jogador, Dorival Júnior obteve uma façanha e impôs ao rubro-negro a terceira derrota consecutiva em 2026. Antes, o atual campeão da América do Sul e da Série A tropeçou diante do São Paulo e do Fluminense, ambos por 2 x 1.

Com a conquista, o Corinthians embolsa R$ 11,35 milhões. Pela participação, o Flamengo recebeu da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) R$ 6,35.

O Corinthians teve 42 dias entre a final da Copa do Brasil, vencida por 2 x 1 sobre o Vasco no Maracanã, e a decisão da Supercopa em Brasília contra o Flamengo. Tempo suficiente para não desaprender a se comportar em jogos grandes. Dorival Júnior ensaiou um time praticamente com a mesma estratégia do duelo em 21 de dezembro de 2025. Abriu mão do maestro Rodrigo Garro para reforçar a proteção no meio. O jovem André, de 19 anos, emulou Maycon na prancheta do 4-1-3-2 com a bola e 5-3-2 sem. Raniele era peça-chave. Recuava do papel de primeiro volante para fazer terceiro zagueiro e compor a linha de cinco.

A estratégia de dar segurança, oferecer campo ao Flamengo e sair em velocidade funcionou nos 52 minutos da primeira etapa. O rubro-negro controlou 52% da posse, deu oito chutes ao gol, mas o Corinthians foi eficiente em uma das três principais chances. Aos 25, Gabriel Paulista tirou onda de atacante após desvio de Gustavo Henrique e emendou chute que venceu os seis jogadores cariocas na defesa e o goleiro Rossi. Os paulistas poderiam ter ido ao intervalo com placar mais confortável. Breno Bidon puxou contra-ataque pela direita, serviu Memphis com passe milimétrico, mas o holandês, mesmo com chute colocado, viu o arqueiro flamenguista espalmar. No primeiro ato do jogo, Yuri avançou pela direita e cruzou para Memphis, que não alcançou.

Melhor jogador do Flamengo na primeira etapa e principal preocupação para os volantes e zagueiros corintianos, o colombiano Carrascal foi expulso antes da retomada para o segundo tempo devido a uma jogada no primeiro tempo. Uma punição retroativa. Apesar de ter um homem a menos, o rubro-negro teve a chance empatar no terceiro giro do relógio com Pulgar, que cabeceou no travessão. Maior contratação da história do futebol brasileiro, Lucas Paquetá entrou no lugar de Pedro, uma tentativa de devolver a dinâmica ao jogo.

Com a vantagem no placar e de um jogador a mais, Dorival Júnior se sentiu seguro para abrir mão de Carillo na contenção e colocar Rodrigo Garro para controlar melhor a posse e aumentar a criatividade. O jogo corintiano fluiu com a mexida. Em uma escapada, a dobradinha Memphis e Yuri resultou no segundo gol, marcado pelo holandês. Contudo, a arbitragem flagrou impedimento. Com o bloqueio alvinegro bem postado, o Flamengo não conseguiu converter a boa posse de bola em chances. O setor criativo parou de vez após a saída de Arrascaeta.

Nos acréscimos, veio grande susto: Yuri Alberto dominou na área, girou e carimbou a trave. Nos instantes finais, Paquetá teve a chance de marcar o primeiro no retorno, mas isolou cara a cara com Hugo Souza. Praticamente no último ato, Yuri disparou em velocidade, deu balão em Rossi e completou para as redes. O impedimento, mas o VAR validou a posição do atacante e confirmou o 2 x 0 do título paulista.

O Corinthians volta a campo na quinta-feira (5/2), pela 6ª rodada do Campeonato Paulista, às 20h30, na Neo Química Arena. O Flamengo volta a campo um dia antes, quando recebe o Internacional pela 2ª rodada do Brasileirão.

Ficha técnica



Flamengo 0 x 1 Corinthians

Local: Estádio Mané Garrincha, Brasília

Público e renda: 71.244 e R$ 12.690.257,00

Árbitro: Rafael Klein (RS)

Escalações

Flamengo — Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Pulgar, Jorginho (De la Cruz) e Arrascaeta (Bruno Henrique); Carrascal, Plata (Cebolinha) e Pedro (Lucas Paquetá). Técnico: Filipe Luís

Cartão vermelho: Carrascal

Corinthians — Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista (André Ramalho) e Bidu; Raniele, André (Matheus Pereira), Carrillo (Garro) e Bidon (Charles); Memphis (Kaio Cesar) e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

Cartões amarelos: Bidon, Memphis, Gabriel Paulista e Matheus Pereira

Gol: Gabriel Paulista, aos 26 minutos do 1ºT

