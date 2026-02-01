Atuações: Flamengo tem baixa no meio de campo e é superado pelo Corinthians

Após uma temporada vitoriosa no último ano, o Flamengo começou 2026 no quase. Em Brasília, o rubro-negro carioca viu o Corinthians levantar a taça de campeão da Supercopa, após serem batidos por 1 x 0, em jogo eletrizante, neste domingo (1/2), com 71.244 torcedores nas arquibancada do Mané Garrincha.
A primeira disputa por título da temporada contou com a restreia de Lucas Paquetá com a camisa 20 rubro-negra. Entretanto, a entrada do menino da Gávea não foi com o melhor cenário. Na volta para o intervalo, Carrascal, o melhor em campo pelo Flamengo, foi expulso por uma cotovelada em Breno Bidon ainda na etapa inicial e complicou a vida do carioca, obrigado a jogar o resto do confronto com um a menos.
Veja a nota de todos os jogadores
Rossi - 6
Sem culpa nos lances dos gols, fez defesas importantes que poderiam ter deixado o placar ainda mais elástico.
Varela - 6
Jogo discreto, não comprometeu.
Léo Ortiz - 5
Seguro, o zagueiro controlou bem ao lado do companheiro de zaga, fazendo a cobertura nos escanteios e cobranças de faltas do time alvinegro.
Léo Pereira - 6
Assim como o xará, Léo Pereira conseguiu ser ainda mais incisivo. Saindo bem com as bolas e afastando o perigo dos paulistas.
Alex Sandro - 3
Jogo abaixo da média, não apoiava pela lateral esquerda e com dificuldades na marcação.
Pulgar - 5
O volante chileno esteve atento no meio de campo, onde o Corinthians encontrava mais espaço para trabalhar a bola.
Jorginho - 2
Visivelmente sem ritmo, lento. Complicando o meio de campo do Flamengo. Ao lado de Arrascaeta, esteve em baixa na decisão deste sábado, dando ao adversário liberdade.
Arrascaeta - 3,5
O camisa 10 da Gávea não entrou em campo com o melhor futebol. Assim como Jorginho, Arrascaeta mostrou a falta de ritmo e, principalmente, em falta na marcação.
Plata - 3,5
Perdendo a maioria das jogadas e sendo neutralizado pelo lateral Matheus Bidu. No segundo tempo, levou mais perigo, participou mais do jogo, mas sem uma grande mudança.
Carrascal - 4
Peça importante do esqueleto de Filipe Luís. O colombiano foi responsável por boa parte das construções do clube carioca no confronto. Comprometeu ao ser expulso por cotovelada desnecessária em Bidon.
Pedro - 5
Atuação discreta no primeiro tempo, sem muitas chances de chegar com a bola, mas fazendo um bom trabalho entre os zagueiros corintianos.
Substuições
Lucas Paquetá - 5
Boa estreia do menino da Gávea. Entrou em campo para mostrar que está em forma, participou de algumas jogadas que deram a oportunidade do Flamengo de buscar o empate. Desperdiçou chance do empate na pequena área.
Bruno Henrique - 4
Entrou, mas não acrescentou muito ao jogo.
De La Cruz - 4,5
Melhorou a pegada no meio campo do Flamengo, ajudando na intensidade da marcação e nas construções das jogadas.
Ayrton Lucas - 3
Muita transpiração e pouca inspiração.