Atuações: Flamengo tem baixa no meio de campo e é superado pelo Corinthians

Flamengo foi derrotado pelo Corinthians por 2 x 0 e ficou com o vice na Supercopa Rei - (crédito: Ed Alves/CB/D.A. Press)

Após uma temporada vitoriosa no último ano, o Flamengo começou 2026 no quase. Em Brasília, o rubro-negro carioca viu o Corinthians levantar a taça de campeão da Supercopa, após serem batidos por 1 x 0, em jogo eletrizante, neste domingo (1/2), com 71.244 torcedores nas arquibancada do Mané Garrincha.

A primeira disputa por título da temporada contou com a restreia de Lucas Paquetá com a camisa 20 rubro-negra. Entretanto, a entrada do menino da Gávea não foi com o melhor cenário. Na volta para o intervalo, Carrascal, o melhor em campo pelo Flamengo, foi expulso por uma cotovelada em Breno Bidon ainda na etapa inicial e complicou a vida do carioca, obrigado a jogar o resto do confronto com um a menos.

Veja a nota de todos os jogadores

Rossi - 6

Sem culpa nos lances dos gols, fez defesas importantes que poderiam ter deixado o placar ainda mais elástico.

Varela - 6

Jogo discreto, não comprometeu.



Léo Ortiz - 5

Seguro, o zagueiro controlou bem ao lado do companheiro de zaga, fazendo a cobertura nos escanteios e cobranças de faltas do time alvinegro.

Léo Pereira - 6

Assim como o xará, Léo Pereira conseguiu ser ainda mais incisivo. Saindo bem com as bolas e afastando o perigo dos paulistas.

Alex Sandro - 3

Jogo abaixo da média, não apoiava pela lateral esquerda e com dificuldades na marcação.

Pulgar - 5

O volante chileno esteve atento no meio de campo, onde o Corinthians encontrava mais espaço para trabalhar a bola.

Jorginho - 2

Visivelmente sem ritmo, lento. Complicando o meio de campo do Flamengo. Ao lado de Arrascaeta, esteve em baixa na decisão deste sábado, dando ao adversário liberdade.

Arrascaeta - 3,5



O camisa 10 da Gávea não entrou em campo com o melhor futebol. Assim como Jorginho, Arrascaeta mostrou a falta de ritmo e, principalmente, em falta na marcação.

Plata - 3,5

Perdendo a maioria das jogadas e sendo neutralizado pelo lateral Matheus Bidu. No segundo tempo, levou mais perigo, participou mais do jogo, mas sem uma grande mudança.

Carrascal - 4

Peça importante do esqueleto de Filipe Luís. O colombiano foi responsável por boa parte das construções do clube carioca no confronto. Comprometeu ao ser expulso por cotovelada desnecessária em Bidon.

Pedro - 5

Atuação discreta no primeiro tempo, sem muitas chances de chegar com a bola, mas fazendo um bom trabalho entre os zagueiros corintianos.

Substuições

Lucas Paquetá - 5

Boa estreia do menino da Gávea. Entrou em campo para mostrar que está em forma, participou de algumas jogadas que deram a oportunidade do Flamengo de buscar o empate. Desperdiçou chance do empate na pequena área.

Bruno Henrique - 4

Entrou, mas não acrescentou muito ao jogo.

De La Cruz - 4,5

Melhorou a pegada no meio campo do Flamengo, ajudando na intensidade da marcação e nas construções das jogadas.

Ayrton Lucas - 3

Muita transpiração e pouca inspiração.