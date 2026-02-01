Atuações: Corinthians é mortal e eficiente rumo ao título da Supercopa Rei

Corinthians venceu o Flamengo por 2 x 0 e foi campeão da Supercopa Rei - (crédito: Ed Alves/CB/D.A. Press)

Em Brasília, as duas maiores torcidas do país reuniram 71.244 apaixonados nas arquibancadas do Mané Garrincha. Entretanto, a festa na capital federal foi alvinegra. Com 2 x 0 no placar, gols de Gabriel Paulista e Yuri Alberto, o Corinthians derrotou o Flamengo e sagrou-se bicampeão da Supercopa do Brasil em cima do adversário rubro-negro.

Em campo, o time paulista finalizou apenas aos 17 minutos do primeiro tempo. Mas, achou o gol com o zagueiro corintiano e dominou a partida, sem sofrer na defesa e ameaçando em escapadas. No fim, teve um Yuri Alberto oportunista para cobrir Rossi e fazer o gol do título. Com a baixa no meio de campo adversário, a equipe de Dorival Júnior soube explorar o setor e eliminar as chances rubro-negras.

Veja a nota dos jogadores

Hugo Souza - 6

Fez uma defesa importante logo no início da partida, sendo rápido para segurar a bola em cima da linha, mas sem ser muito acionado.

Matheuzinho - 6

O lateral direito estave atento as invetrtidas de Carrascal e na maioria das vezes, conseguiu os desarmes, chegava com precisão nas bolas e evitava o ataque rubro-negro pelo setor.

Gustavo Henrique - 7

Seguro em todas as jogadas, o zagueiro ex-Flamengo soube afastar o perigo do adversário e comemorar a vitória sem se comprometer.

Gabriel Paulista - 8



Autor do primeiro gol corintiano, o zagueiro foi seguro na defesa e balançou as redes pela primeira fez pelo time do coração.

Matheus Bidu - 7

Peça coringa corintiana, conseguindo segurar as investidas de Plata. Fez uma partida muito segura, apoiou e defendeu bem.

Raniele - 7

Marcação precisa no meio de campo do Flamengo, presente nas construções do alvinegro e sabendo chegar nas bolas para afastar o perigo dando segurança no setor. Baixou para formar uma linha de 5 quando necessário.

André - 6

O jovem que tomou o lugar de Rodrigo Garro, entrou e ajudou o meio de campo do Corinthians.

André Carrillo - 6

Consistente no meio campo. Complicando a vida do rubro-negro e neutralizando o jogo adversário. Seguro na marcação e nas recomposições do Corinthians

Breno Bidon - 8

O camisa 7 foi uma peça vista em vários setores do campo durante o confronto. Na serventia, colocou algumas bolas na área em busca de Memphis. Eleito craque da partida.



Memphis - 6

Perdeu chance clara ainda no primeiro tempo e teve gol anulado no segundo. Importante na pressão da saída de bola.

Yuri Alberto - 8

Fundamental no esquema de Dorival, serviu Memphis em boas oportunidades, ofereceu perigo e fez o gol do título no último lance. Se declarou ao Corinthians após o apito final.



Substituições

Rodrigo Garro - 6

Entrou dando segurança e toque de bola ao meio campo do Corinthians.

Matheus Pereira - 6

Entrou e manteve a segurança do meio campo.

Kaio César - 7

Entrou bem, se movimentou muito, e foi recompensado com assistência para o gol de Yuri Alberto.

Charles - 5

Foi discreto no jogo, entrou para ajudar a controlar o resultado.

André Ramalho - 5

Ajudou a manter o ritmo do Corinthians no jogo.