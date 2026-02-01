Corinthians cai na prorrogação e fica com o vice da Copa das Campeãs

O Corinthians brigou e caiu de pé, mas viu o Arsenal vencer por 3 x 2, na prorrogação, e ficar com o primeiro título da Copa das Campeãs, neste domingo (1º/2), no Emirates Stadium, em Londres. Jogando na casa das adversárias, as Brabas ficaram atrás do placar duas vezes e conseguiram buscar o empate, porém não foi o suficiente para impedir a festa das inglesas, donas do primeiro troféu mundial do futebol feminino.

Atrás do título inédito após empilhar taças no Brasil e na América do Sul, a equipe alvinegra saiu perdendo com gol de Olivia Smith e logo depois empatou em cabeçada de Gabi Zanotti. A goleira Lelê foi o grande destaque do primeiro tempo e fez defesas importantes para manter o placar.

Na segunda etapa, o Arsenal pressionou o time brasileiro e retomou a frente com cruzamento para Lotte Wubben-Moy. Precisando do placar, o Corinthians correu riscos, perdeu chances e, resiliente, teve um pênalti a favor nos acréscimos após revisão do VAR. Com sangue frio, a brasiliense Vic Albuquerque igualou e levou a partida para prorrogação.

A candanga assustou novamente no tempo extra, mas viu um contra-ataque das inglesas terminar em gol de Caitlin Foord para sacramentar o resultado.

Apesar do vice, o Corinthians levou para casa a premiação de 1 milhão de dólares, equivalente a cerca de R$ 5,2 milhões. O terceiro lugar da Copa das Campeãs ficou com o Gotham FC, eliminado pelo alvinegro na semifinal. A equipe dos Estados Unidos venceu por 4 x 0 o ASFAR, do Marrocos.

