Alcaraz vence Djokovic e conquista o título inédito do Australian Open

A prateleira de troféus de Carlos Alcaraz está completa. Número 1 do mundo, o espanhol venceu Novak Djokovic por 3 sets a 1, de virada, para se sagrar campeão do Australian Open pela primeira vez na carreira. A partida de mais de três horas de duração, neste domingo (1º/2), em Melbourne, com parciais de 2x6, 6x2, 6x3 e 7x5, fez o tenista de 22 anos e 272 dias se tornar o mais jovem a conquistar todos os títulos de Grand Slam, quebrando o recorde de quase um século pertencente ao estadunidense Don Budge, que preencheu o currículo três dias antes de fazer 23 anos.



Campeão duas vezes de Roland Garros (2023 e 2024), Wimbledon (2023 e 2024) e US Open (2022 e 2025), Alcaraz chegou ao topo do Australian Open justamente contra o maior especialista na quadra australiana. Vencedor do torneio em dez ocasiões, Djokovic buscava o 11º título e ostentava 100% de aproveitamento nas decisões por lá. Além disso, era a chance dele conquistar o 25º Grand Slam da carreira e desempatar com Margaret Court como tenista mais vitorioso da história.

O veterano começou mortal no serviço, suficiente para conseguir fechar a parcial em 2 x 6 com tranquilidade. O cenário mudou no set seguinte, quando Alcaraz aproveitou os deslizes do adversário e devolveu com o mesmo placar. A terceira parcial foi um show à parte dos tenistas. Bola de cá, bola de lá e aplausos de pé na Rod Laver Arena até o espanhol conseguir fechar em 6 x 3. No quarto set, cada um confirmou os respectivos serviços até o game decisivo, mas Djokovic cometeu erros não forçados e viu o jovem celebrar a vitória.

Campeão de todos os Grand Slam e chegando ao sétimo troféu, Alcaraz bateu o feito de Don Budge que permanecia de pé há 87 anos. Ele também superou o recorde de idade na Era Aberta do tênis, deixando para trás o compatriota e ídolo Rafael Nadal. O espanhol tinha 24 anos e 102 dias quando alcançou o feito de vencer todos os principais torneios da modalidade, em 2010.

“Fico sem palavras agora. Ser o mais jovem a alcançar esse feito. Mas foi uma jornada muito longa e difícil, trabalhando muito. Foi uma pré-temporada diferente para mim, vi muitas pessoas falando que eu não ia conseguir jogar meu melhor, então estar aqui agora levantando o troféu significa muito para mim. Completar o Grand Slam de carreira é um sonho realizado”, disse Alcaraz.

O marco conquistado pelo atual melhor do mundo o fez entrar em uma lista seleta de apenas oito nomes, ao lado de Budge, Fred Perry, Rod Laver, Roy Emerson, Andre Agassi, Roger Federer, Nadal e o próprio Djokovic.

Esse também foi o primeiro título de Alcaraz desde o rompimento com o técnico Juan Carlos Ferrero, com quem teve parceria de sete anos. O espanhol segue no topo do ranking mundial e levou para casa o prêmio de quase R$ 15,2 milhões, a maior bolada já paga pelo torneio. Do outro lado, Djokovic subiu para a terceira posição na classificação da ATP.

