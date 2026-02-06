Goleiro Bruno perde liberdade condicional depois de ir a jogo do Flamengo

O Goleiro Bruno, em frente ao Maracanã, antes do confronto do Flamengo diante do Internacional, na última quarta-feira (4/2) - (crédito: Reprodução / Instagram / @oficialbrunogoleiro)

Bruno Fernandes das Dores de Souza, popularmente conhecido como goleiro Bruno, perdeu o direito a liberdade condicional após ir a um jogo do Flamengo. Nesta sexta-feira (6/2), a Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro cassou o benefício do ex-jogador. Na última quarta (4/2), o ex-goleiro do time carioca esteve no Maracanã para acompanhar o empate em 1 x 1 do rubro-negro contra o Internacional, pelo Brasileirão.

Na manhã de sexta, o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) divulgou o pedido de cassação feito à Justiça. Horas depois, a requisição foi aceita. Com a aprovação, Bruno voltará a cumprir regime semiaberto. A partir desta sexta, ele terá cinco dias para se apresentar ao sistema penitenciário.

Em 2013, Bruno foi condenado a 23 anos e um mês de prisão por homicídio qualificado, sequestro e cárcere privado e lesão corporal contra Eliza Samudio, com quem teve um relacionamento e um filho. O crime aconteceu em 2010.

Em suas redes sociais, o ex-goleiro chegou a publicar registros da presença no Maracanã para acompanhar o jogo. Na legenda, escreveu: "Que saudades eu tava desse lugar". Além de fotos dele em frente ao local da partida, também postou vídeos do jogo em curso, assim como da torcida flamenguista.

