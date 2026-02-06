InícioEsportes
RIO DE JANEIRO

Goleiro Bruno perde liberdade condicional depois de ir a jogo do Flamengo

Ex-jogador do time carioca voltará ao regime semi-aberto pelos crimes que resultaram na morte de Eliza Samúdio, em 2010

O Goleiro Bruno, em frente ao Maracanã, antes do confronto do Flamengo diante do Internacional, na última quarta-feira (4/2) - (crédito: Reprodução / Instagram / @oficialbrunogoleiro)
O Goleiro Bruno, em frente ao Maracanã, antes do confronto do Flamengo diante do Internacional, na última quarta-feira (4/2) - (crédito: Reprodução / Instagram / @oficialbrunogoleiro)

Bruno Fernandes das Dores de Souza, popularmente conhecido como goleiro Bruno, perdeu o direito a liberdade condicional após ir a um jogo do Flamengo. Nesta sexta-feira (6/2), a Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro cassou o benefício do ex-jogador. Na última quarta (4/2), o ex-goleiro do time carioca esteve no Maracanã para acompanhar o empate em 1 x 1 do rubro-negro contra o Internacional, pelo Brasileirão. 

Na manhã de sexta, o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) divulgou o pedido de cassação feito à Justiça. Horas depois, a requisição foi aceita. Com a aprovação, Bruno voltará a cumprir regime semiaberto. A partir desta sexta, ele terá cinco dias para se apresentar ao sistema penitenciário. 

Em 2013, Bruno foi condenado a 23 anos e um mês de prisão por homicídio qualificado, sequestro e cárcere privado e lesão corporal contra Eliza Samudio, com quem teve um relacionamento e um filho. O crime aconteceu em 2010. 

Em suas redes sociais, o ex-goleiro chegou a publicar registros da presença no Maracanã para acompanhar o jogo. Na legenda, escreveu: "Que saudades eu tava desse lugar". Além de fotos dele em frente ao local da partida, também postou vídeos do jogo em curso, assim como da torcida flamenguista. 

Por Gabriel Botelho
06/02/2026 17:29
