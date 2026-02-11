Chapecoense reage no fim e arranca empate contra o Coritiba no Brasileirão

Em um jogo eletrizante na Arena Condá, a Chapecoense arrancou um empate por 3 a 3 com o Coritiba, nesta quarta-feira (11), pela terceira rodada do Brasileirão. A equipe catarinense perdia por 3 a 1 até os 25 minutos do segundo tempo, mas reagiu na reta final e buscou a igualdade com gols de Walter Clar, Eduardo Doma e Rubens, já nos acréscimos. Do lado paranaense, Breno Lopes brilhou com dois gols, enquanto Pedro Rocha também marcou, mas o Coxa acabou cedendo o empate no fim.

Com o resultado, a Chapecoense amplia sua sequência positiva na temporada. O time chegou a nove partidas sem perder, somando compromissos do Campeonato Catarinense e do Brasileirão. No Estadual, garantiu vaga na semifinal após empate sem gols com o Criciúma. Já na Série A, acumula cinco pontos em três rodadas, com uma vitória e dois empates.

O Coritiba, por sua vez, lamenta a chance desperdiçada. A equipe vinha embalada por três vitórias consecutivas, incluindo um triunfo sobre o Cruzeiro, em Belo Horizonte, mas deixou dois pontos pelo caminho em Chapecó. Agora soma quatro pontos no campeonato. Ainda assim, o time comandado por Fernando Seabra mantém uma longa invencibilidade como visitante, que se aproxima de quatro meses.

O jogo

O primeiro tempo na Arena Condá foi equilibrado, com o Coritiba melhor no início e a Chapecoense reagindo, mas com poucas chances claras até os minutos finais. Aos 41 minutos, Lucas Ronier fez grande jogada pela direita e cruzou para Breno Lopes abrir o placar. Porém, a resposta da Chape foi rápida. Aos 45, após cruzamento na área e falha da defesa, Walter Clar aproveitou a sobra para empatar em 1 a 1 antes do intervalo.

A Chapecoense voltou melhor no segundo tempo e pressionou em busca da virada, mas o Coritiba reagiu após mudanças e marcou duas vezes em sequência, com Breno Lopes e Pedro Rocha. Quando a vitória visitante parecia certa, Eduardo Doma descontou em escanteio. E, nos acréscimos, Rubens empatou com finalização cruzada, garantindo um fim de jogo emocionante na Arena Condá.

CHAPECOENSE 3X3 CORITIBA

Campeonato Brasileiro – 3ª rodada

Data e horário: 11/2/2026 (quarta-feira), às 19h (de Brasília).

>Local: Arena Condá, Chapecó (SC).

>CHAPECOENSE: Léo Vieira; Everton (Rubens, 23’/2ºT), Bruno Leonardo, Victor Caetano, Eduardo Doma e Walter Clar; Rafael Carvalheira (Rafael Carvalheira, 23’/2ºT), Camilo (Higor Meritão, no intervalo) e Jean Carlos (Bolasie, 41’/2ºT); Marcinho (Ítalo, 23’/2ºT) e Garcez. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

>CORITIBA: Pedro Morisco; Tinga, Maicon (Jacy, 9’/2ºT), Tiago Cóser e Bruno Melo; Willian Oliveira, Josué e Lucas Ronier; Joaquín Lavega (Vini Paulista, 9’/2ºT), Breno Lopes (Keno, 36’/2ºT) e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.

>Gols: Breno Lopes, aos 41’/1ºT (0-1); Walter Clar, aos 45’/1ºT (1-1); Breno Lopes, aos 12’/2ºT (1-2); Pedro Rocha, aos 13’/2ºT (1-3); Eduardo Doma, aos 26’/2ºT (2-3); Rubens, aos 46’/2ºT (3-3)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ).

VAR: José Claudio Rocha Filho (SP).

Cartões amarelos: Everton, Higor Meritão (CHA); Tiago Cóser (CFC).