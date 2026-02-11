Cruzeiro arruma empate com o Mirassol, mas segue no Z4

A partida de ontem terminou com polêmica depois do gol de empate do Cruzeiro no interior paulista por 2 x 2 - (crédito: Foto: Raphael Marques/Cruzeiro)

O Cruzeiro pontuou pela primeira vez no Brasileirão-2026 ao conseguir a igualdade diante do Mirassol por 2 a 2, nesta quarta-feira (11), no Maião, pela rodada 3 da competição nacional. A Raposa saiu na frente, cedeu a virada, mas buscou o empate, cenário que a deixa com um ponto, na penúltima colocação. Já o Leão é o terceiro lugar, com cinco. Por alguns minutos, aliás, desfrutou o gostinho da liderança do certame.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

De bom tamanho

Um primeiro tempo cheio de alternativas e cenários diferentes. O Mirassol começou pressionando e cruzando bolas na área celeste. Por muito pouco, então, não saiu o primeiro dos paulistas. O Cruzeiro, na primeira vez que saiu ao ataque em velocidade, teve mais precisão. Romero passou para Wanderson, que carregou e acertou um balaço. E aí a Raposa esteve perto do 2-0, mas Walter estava lá para salvar. Na outra meta, o mastodôntico Cássio não conseguiu concretizar sua terceira defesa importante na primeira etapa. Assim, Fogaça, no rebote de Eduardo, deixou tudo igual. Um placar que fez justiça ao jogo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Jogo sempre em aberto

O Cruzeiro teve a faca e o queijo para ficar na frente logo de cara. Mas Siniterra desperdiçou. A resposta veio na velocidade da luz. Negueba teve a precisão que faltou para o atacante celeste e deixou tudo igual. O ritmo do jogo diminuiu, algo que favoreceu o Mirassol. Mas a equipe deu mole. Carius cometeu pênalti em Pereira. Kaio Jorge foi para a marca da cal e venceu o goleiro Walter. Um gol que caiu do céu para a Raposa. No fim, Lara, de forma violenta, atingiu Kenji, do time mineiro, e deixou a equipe da casa com menos um.

MIRASSOL X CRUZEIRO

Campeonato Brasileiro – 3ª rodada

Data e horário: 11/2/2026 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)

Gols: Wanderson, 22’/1ºT (0-1); Fogaça, 38’/1ºT (1-1); Negueba, 2’/2ºT (2-1); Kaio Jorge, 39’/2ºT (2-2)

MIRASSOL: Walter; Formiga (Carius, 9’/2ºT), João Vicor, Machado e Reinaldo; Moura (Lara, 19’/2ºT), Aldo e Eduardo; Alesson (Carlos Eduardo, 19’/2ºT), Fogaça e Negueba. Técnico: Rafael Guanaes.

CRUZEIRO: Cássio; Fagner (William, 33’/2ºT), Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Romero, Gerson (Matheus Henrique) e Christian (Kenji, 43’/2ºT); Pereira, Wanderson (Sinisterra, Intervalo) e Kaio Jorge. Técnico: Tite.

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Gizeli Casaril (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)ºT)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Cartão Amarelo: Moura, Aldo, Reinaldo (MIR); Pereira (CRU)

Cartão Vermelho: Lara, 49’/2ºT (MIR)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.