Lucho Acosta decide com pintura, Fluminense bate o Botafogo e assume a vice-liderança

Nesta quinta-feira (12), o Fluminense confirmou sua boa fase e venceu o Botafogo por 1 a 0, no Maracanã. O triunfo no clássico válido pelo Campeonato Brasileiro coloca o Tricolor na vice-liderança da competição, com sete pontos. O Alvinegro, por outro lado, estaciona na 11ª colocação, somando apenas três pontos. O duelo, marcado por tensão, cartões e disputas ríspidas, teve como herói o meia argentino Lucho Acosta. O camisa 32 decidiu a partida com um golaço na etapa final, aplicando um lençol no goleiro Neto antes de marcar. O time de General Severiano ainda acertou a trave nos acréscimos com Danilo, mas não evitou a derrota.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Fluminense e Botafogo fazem jogo truncado
A partida começou extremamente amarrada, com as duas equipes priorizando a marcação. O árbitro Rafael Rodrigo Klein distribuiu cinco cartões amarelos apenas no primeiro tempo. O Fluminense tomou a iniciativa das ações ofensivas, mas esbarrou na falta de pontaria. A melhor chance tricolor surgiu nos acréscimos, quando Canobbio invadiu a área e carimbou a trave. O Botafogo limitou-se a defender e tentou explorar ligações diretas sem sucesso.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Pintura de Lucho e emoção no fim
No segundo tempo, o técnico Martín Anselmi tentou mudar o panorama sacando o zagueiro Ythallo. A alteração, contudo, deixou a defesa alvinegra exposta. Aos 9 minutos, o Fluminense aproveitou os espaços. Lucho Acosta serviu John Kennedy, que parou em defesa de Neto. No rebote, Martinelli chutou forte, o goleiro bateu roupa e a bola sobrou para Lucho. Com frieza, o argentino deu um chapéu em Neto e cabeceou para o fundo do gol.
Em desvantagem, o Botafogo tentou reagir de forma desorganizada. Arthur Cabral perdeu chance clara em cabeçada fraca. O clima esquentou nos minutos finais. Canobbio foi expulso após o VAR flagrar cotovelada em Montoro. Mesmo com um a menos, o Fluminense segurou a pressão. O Botafogo quase empatou nos acréscimos em cobrança de falta de Danilo que explodiu na trave. O placar magro premiou a equipe mais eficiente no clássico.
FLUMINENSE 1 x 0 BOTAFOGO
Campeonato Brasileiro
Data: 12/02/2026 (quinta-feira)
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Gols: Lucho Acosta, 9’/2ºT (1-0);
FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier (Guga, 28’/2ºT), Jemmes, Freytes e Renê; F. Bernal, Martinelli e Lucho Acosta (Guilherme Arana, 28’/2ºT); A. Canobbio, Kevin Serna (Ganso, 50’/2ºT) e John Kennedy (Hércules, 41’/2ºT). Técnico: Luis Zubeldía.
BOTAFOGO: Neto; Vitinho (Villalba, 37’/2ºT), Ythallo (Nathan Fernandes, intervalo), Barboza e Newton; Alex Telles (Matheus Martins, 23’/2ºT), Allan (Barrera, 23’/1ºT), Danilo e Montoro; Artur (Kadir, 36’/2ºT) e Arthur Cabral. Técnico: Martín Anselmi.
Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Michael Stanislau (RS)
VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
Cartões Amarelos: Samuel Xavier, Zubeldía, Canobbio, Lucho Acosta, Guga (FLU); Ythallo, Montoro, Newton (BOT)
Cartões Vermelhos: Canobbio (FLU)
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.