São Paulo vence Bragantino e avança à semifinal do Paulistão

O São Paulo venceu o Bragantino por 2 a 1 neste sábado (21), no Estádio Cícero de Souza Marques, pelas quartas de final do Paulistão. Bobadilla e Lucas marcaram os gols do Tricolor, enquanto Gustavo Marques diminuiu para o Massa Bruta. Essa foi a primeira derrota do time de Bragança Paulista em casa na temporada.
Com esse resultado, o São Paulo avança para a semifinal do estadual. O adversário do Tricolor, no entanto, ainda é desconhecido. Isso porque, de acordo com o regulamento do Paulistão, os times seguem acumulando pontos no mata-mata. Assim, o clube do Morumbi só conhecerá seu oponente da próxima fase após o fim da rodada. O Bragantino, por sua vez, está eliminado do Campeonato Paulista.
Primeiro tempo com poucas chances
O Bragantino tentou aproveitar o fator casa nos primeiros minutos de jogo para pressionar o São Paulo e criar chances de gol. O Tricolor, no entanto, soube administrar a tentativa de pressão dos donos da casa e, aos poucos, passou a dividir o controle do jogo. Essa alternância de domínio do jogo fez com que poucas chances claras de gol fossem criadas.
Quem chegou mais perto de balançar as redes primeiro foi o Massa Bruta, que aos 33 minutos acertou a trave de Rafael. A jogada iniciou com Isidro Pitta, que recebeu pelo meio e acionou Gustavinho aberto do lado direito. O meio-campista finalizou da entrada da área, o goleiro são-paulino encostou na bola e desviou para a trave. E essa foi a chance mais perigosa do jogo, pelo menos até os 40 minutos do segundo tempo.
Foi nesse momento que o São Paulo abriu o placar em jogada iniciada por Lucas Ramon. O lateral-direito subiu ao ataque e cruzou rasteiro, mas Cleiton interceptou o passe e espalmou para o meio da área. No rebote, Bobadilla finalizou de primeira, quase da marca do pênalti, para colocar o Tricolor na frente.
Tricolor amplia, e Bragantino pressiona
Ainda no início da segunda etapa, o São Paulo ampliou a vantagem no placar e atrapalhou qualquer chance de reação do Bragantino. Aos sete minutos, Danielzinho surpreendeu ao cobrar falta frontal de cavadinha e encontrar Luciano no meio da área. O atacante tricolor ajeitou de cabeça para o meio e encontrou Lucas, que apenas empurrou para dentro com o gol aberto.
A partir daí, o que se viu foi uma pressão intensa do Bragantino, que ficou mais ofensivo após as primeiras trocas de Vagner Mancini. Aos poucos, o Massa Bruta conquistou o controle absoluto da partida e fez o Tricolor recuar. O time de Hernán Crespo, então, passou a sofrer com os cruzamentos dos donos da casa.
Aos 27 minutos, o Bragantino diminuiu após cobrança de escanteio do lado direito, quando Sosa levantou na área e encontrou Gustavo Marques. O zagueiro subiu mais alto que toda a defesa tricolor e fuzilou, de cabeça, o gol de Rafael. Correndo o risco de sofrer o empate, Crespo não pagou para ver e colocou mais um zagueiro no time, para proteger a área justamente nas jogadas aéreas que o Massa Bruta tanto insistia.
Com a troca, o São Paulo não retomou o controle do jogo, mas ao menos soube se proteger melhor das investidas do Bragantino. Pelo menos até os acréscimos, quando Alan Franco recebeu o segundo cartão amarelo, aos 47 minutos, por falta em Fernando. Com um a mais, os donos da casa voltaram a pressionar, mas não conseguiram furar a defesa tricolor, que saiu com a vitória e classificação para a semifinal do Paulistão.
Próximos jogos de Bragantino e São Paulo
O Bragantino volta a campo na quarta-feira (25), às 19h (de Brasília), pela quarta rodada do Brasileirão. A equipe do interior paulista encara o Athletico em casa. O São Paulo, por sua vez, visita o Coritiba também na quarta-feira (25), um pouco mais tarde, às 19h30 (de Brasília), pela mesma quarta rodada do campeonato.
BRAGANTINO 1 x 2 SÃO PAULO
Campeonato Paulista quartas de final
Data e horário: 21/2/2026 (sábado), às 18h30 (de Brasília)
Local: Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)
Público presente: 7.019 pessoas
Renda: R$ 409.420,00
Gols: Bobadilla, 40’/1ºT (0-1); Lucas, 7’/2ºT (0-2); Gustavo Marques, 28’/2ºT (1-2)
BRAGANTINO: Cleiton; Hurtado (Vinicinho, 36’/2ºT), Alix Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel (Ignacio Sosa, 18’/2ºT), Matheus Fernandes (Herrera, 10’/2ºT) e Gustavinho; Lucas Barbosa, Mosquera (Eduardo Sasha, 10’/2ºT) e Isidro Pitta (Fernando, 18’/2ºT). Técnico: Vagner Mancini.
SÃO PAULO: Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Enzo Díaz; Danielzinho (Pablo Maia, 18’/2ºT), Bobadilla (Cauly, 40’/2ºT), Marcos Antônio e Lucas (Tapia, 28’/2ºT); Luciano (Ferraresi, 28’/2ºT) e Calleri. Técnico: Hernán Crespo.
Árbitro: Daiane Muniz (SP)
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa/SP) e Leandro Matos Feitosa (SP)
VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)
Cartões Amarelos: Lucas Barbosa, Eduardo Sasha, Sosa (BGT); Bobadilla, Enzo Díaz, Alan Franco, Pablo Maia, Calleri (SAO)
Cartões Vermelhos: Alan Franco (São Paulo, 47’/2ºT), Juninho Capixaba (Bragantino, 58’/2ºT)