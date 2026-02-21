Internacional goleia o Ypiranga e assegura vaga na final do Gauchão

O Internacional não teve dificuldades em superar o Ypiranga no jogo de volta das semifinais do Campeonato Gaúcho. Afinal, o Colorado venceu o adversário com uma goleada por 4 a 0, no Beira-Rio, neste sábado (22). A equipe da capital controlou as ações na maior parte do jogo, mas sofreu sustos com três bolas na trave no primeiro tempo. Os gols da partida foram marcados por Vitinho duas vezes. Borré e Alerrandro.
Com o triunfo, o Internacional carimbou a classificação para a final do Gauchão e aguarda a definição da outra semifinal. Portanto, o Colorado enfrentará o vencedor do duelo entre Grêmio e Juventude na decisão.
Como foi a vitória do Colorado
O Internacional teve postura dominante no duelo contra o Ypiranga com maior posse durante a partida e rápida recuperação da bola com a intensa pressão, especialmente no campo ofensivo. A postura permitiu o Colorado abrir o placar logo aos sete minutos. Após passe primoroso de Alan Patrick pelo lado direito da área, Borré encobriu o goleiro do Ypiranga, Cleiton até tentou impedir o gol, mas sem sucesso.
Em seguida, o arqueiro Gabriel Werner se inspirou e fez defesas importantes em finalizações de João Victor, Allex e Ronaldo. Com isso, o Inter teve baixa eficácia e, aproveitar as oportunidades. O Ypiranga não teve atuação nula, já que acertou duas vezes o travessão de Rochet, antes do primeiro gol do Colorado e mais uma vez na reta final da primeira etapa.
O Inter manteve a postura agressiva na etapa complementar e seguiu controlando o duelo. Vitinho entrou no lugar de João Victor e fez a diferença ao anotar dois gols em um intervalo de cinco minutos. Além disso, na reta final, Alerrandro também entrou no segundo tempo e fez seu primeiro gol com a camisa colorada.
INTERNACIONAL 4×0 YPIRANGA
Campeonato Gaúcho jogo de volta – semifinal
Data: 21/2/2026
Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
Gols: Borré, 7/1ºT (1-0); Vitinho, 22?2ºT (2-0) 26/2ºT (3-0); Alerrandro, 35/2ºT (4-0)
INTERNACIONAL: Rochet; Aguirre, Felix Torres (Mercado, 27/2ºT), Juninho e Bernabei (Alan Rodríguez, 36’/2ºT); Ronaldo, Bruno Gomes (Villagra, 162ºT), Allex, Alan Patrick (Alerrandro, 29/2ºT); João Victor (Vitinho, 17/2ºT) e Borré. Técnico: Paulo Pezzolano.
YPIRANGA: Gabriel Werner; Cleiton, Walce (Adilson, 16/1ºT), William Gomes e Nicolas; Igor Silva, Dionísio (Ramon Vinícius, 13’/2ºT), Lucas Ramos (Reinaldo, 31/2ºT), Felipe Ferreira (Marcelinho, 31/2T); Danielzinho e Gustavo Simões (Renan Gorne, 13/2ºT). Técnico: Raul Cabral.
Árbitro: Tiago Pires Staduto
Auxiliares: Maira Mastella Moreira e Luciano Luis de Mello
VAR: Marcello Ignacio Domingues Neto
Cartões Amarelos: Adilson (YPI)