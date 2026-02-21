Cruzeiro vence e está a um empate da final do Mineiro

Cruzeiro faz 2 a 1 no Pouso Alegre, fora de casa, e está próximo da final do Mineiro - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro saiu na frente no mata-mata da semifinal do Campeonato Mineiro. Afinal, neste sábado, 21/2, no Manduzão, em Pouso Alegre, venceu o time da casa por 2 a 1. Lucas Silva, em um chute de fora da área que desviou na zaga, abriu o placar. Pouco depois, Bruno Rodrigues, emprestado ao Palmeiras e que fazia a estreia nesta segunda passagem pela Raposa, ampliou. Romarinho, de pênalti, descontou no fim.

Esta vitória deixa o Cruzeiro com vantagem para o jogo de volta, no próximo sábado, no Mineirão. Um empate basta para a Raposa chegar à decisão e buscar um título que não conquista desde 2019. Já o Pouso Alegre tem de vencer por um gol para levar a decisão para os pênaltis, ou por dois gols para avançar diretamente. O vencedor deste mata-mata enfrentará na final Atlético ou América.

Cruzeiro deslancha no segundo tempo

Apesar de jogar fora de casa, o Cruzeiro foi muito superior. Enquanto o Pouso Alegre finalizou duas vezes sem perigo, a Raposa teve muito maior posse de bola (63%) e onze finalizações, pelo menos cinco de muito perigo. Na melhor delas, Matheus Pereira cruzou para uma cabeçada no travessão de Villalba e, em outra, Geromel mandou na cabeça de Christian, que cabeceou,mas para ótima defesa de Thiago Braga. Gerson chegou a fazer um gol, anulado por impedimento.

No segundo tempo, o sufoco do Cruzeiro,enfim, terminou aos 18 minutos. A Raposa forçou a marcação, a zaga perdeu a bola e ela foi até os pés de Lucas Silva, que arriscou de fora da área. A bola desviou na zaga e enganou o goleiro Thiago Braga, abrindo o placar, o seu primeiro neste Mineiro. Aos 29 minutos saiu o segundo gol. O lateral-direito William fez ótima jogada e cruzou; a bola mais uma vez desviou no caminho, em Xandão. Assim, ficou sob medida para Bruno Rodrigues cabecear e fazer 2 a 0. O atacante, que entrara pouco antes na vaga de Villarreal, vibrou muito.

No fim, aos 40 minutos, Tota recebeu pela esquerda, entrou na área e, quando tentou a finalização, foi empurrado por Villalba. Romarinho cobrou com força, Cássio foi na bola, mas não pegou: 2 a 1. No fim, o Pouso Alegre passou a atacar mais e chegou a ter uma falta perigosíssima. Xandão cobrou rasteiro. Mas Cássio evitou o empate.

POUSO ALEGRE 1×2 CRUZEIRO

Campeonato Mineiro semifinal jogo de ida

Data: 21/2/2026

Local: Estádio do Manduzão, Pouso Alegre (MG)

Gols: Lucas Silva, 18’/2ºT (0-1); Bruno Rodrigues, 29’/2ºT (0-2);Romarinho,de pênalti, 40’/2ºT (1-2)

POUSO ALEGRE: Thiago Braga; Da Silva, Vitão, Xandão e Matheus Nunes (Pedro Arthur, 33’/2ºT); Magé, Romarinho e Alexandre (De Paula,33’/2ºT); Thiago Rubim (Porfirio,18’/2ºT), Gabriel Tota e Marcelinho (Jhonatan Kauan, Intervalo). Técnico: Danilo.

CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Lucas Villalba e Kaiki; Lucas Romero (Wallace, 38’/2ºT) e Lucas Silva (Japa,38’/2ºT); Christian (Wanderson,28’/2ºT), Gerson e Matheus Pereira (Kaique Kenji, 38’/2ºT); Villarreal (Bruno Rodrigues, 16’/2ºT). Técnico: Tite.

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento

Auxiliares: Felipe Alan Costa de Oliveira e Bernardo de Souza Pádua

VAR: Emerson de Almeida Ferreira

Cartões amarelos: Xandão, Magé, Romarinho (POU);Villalba (CRU)