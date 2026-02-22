Novorizontino elimina Santos na última jogada e está semifinal do Paulistão

O Novorizontino é semifinalista do Paulistão 2026. Na tarde deste domingo, 22/2, venceu o Santos por 2 a 1, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, no jogo eliminatório das quartas de final. Foi uma vitória dramática, cheia de emoção. Apesar de o Santos ter tido maior posse de bola ao longo da partida, o Novorizontino finalizou mais e conseguiu sair na frente com um gol de Rômulo ainda no primeiro tempo, em uma jogada na qual Neymar falhou. No segundo tempo, o Peixe conseguiu empatar com Bonfim e chegou a ter a chance de virar o jogo.
No entanto, literalmente no último lance da partida, aos 51 minutos, Léo Naldy, de cabeça, marcou o gol que definiu o 2 a 1 para o Novorizontino, garantindo a classificação para a semifinal. A emoção foi completa, com o time de Novo Horizonte segurando a pressão final do Santos e comemorando um triunfo inesquecívelpara o time que segue com a meçhor campanha geral e, por isso, terá vantagem na semifinal.
Além do Novorizontino, estão classificados o Palmeiras (que fez 4 a 0 no Capivariano) e o São Paulo (que eliminou o Bragantino por 2 a 1). Resta apenas uma vaga, que será de Portuguesa ou Corinthians, que jogam na noite deste domingo.
Neymar falha e Novorizontino sai na frente no primeiro tempo
O primeiro tempo foi bem truncado até os 40 minutos. O Santos teve 70% de posse de bola, enquanto o Novorizontino finalizou mais (9 a 2), mas nenhum desses 11 chutes foi no alvo. Além disso, o time da casa levou perigo em chuveirinhos e ainda reclamou de um pênalti (bola no braço do zagueiro na área). Assim, o jogo parecia caminhar para o intervalo no 0 a 0. Contudo, os cinco minutos finais pegaram fogo.
Aos 42, Barreal deu ótimo passe para Gabigol, que chutou para excelente defesa de Jordi. Na sobra, Neymar tocou para Rony finalizar, e Dantas salvou em cima da linha. Uma oportunidade incrível.
Em seguida, veio a resposta do Novorizontino, em chute de Léo Naldy. Além disso, em alguns momentos da etapa inicial, o Santos errou na saída de bola e isso foi fatal. Afinal, aos 45, o time da casa saiu na frente quando Neymar saiu mal com a bola em um lance pela esquerda, próximo à sua defesa. Tavinho recuperou, foi ao fundo e cruzou para Rômulo concluir para fazer 1 a 0. Vale lembrar que o meio-campista é o vice-artilheiro do Paulistão, com seis gols, a um do companheiro Robson.
Bontempo entra no intervalo e empata para o Santos
No segundo tempo, o Santos voltou disposto a mostrar maior eficácia ofensiva. Mas seguiu errando passes e quase levou o segundo gol nos nove minutos iniciais. Em contra-ataque, Rômulo lançou Rocspb na área e, ao atacante chutar, Robson abafou e evitou o gol.
Aos 19 minutos, o Santos conseguiu o empate. Após longa troca de passes e um lance pela direita, Igor Vinicius rolou para Gabigol, que furou. Porém, isso gerou a oportunidade para Gabriel Bonfim arriscar de fora da área e marcar.
O Novorizontino sentiu o gol e passou a dar espaços. No minuto seguinte, quase viraram, quando Beuymard recebeu quase na pequena área, mas Jordi chegou antes para salvar. Aos poucos, apenas nos 15 minutos finais, o time voltou a encaixar o jogo, começando a levar perigo em chutes de fora da área, como um de Oyama aos 38, que raspou a trave. Entretanto, o Santos também permaneceu perigoso e criou boas oportunidades. Um cruzamento de Moisés achou Adonis Frias, e o zagueiro finalizou por cima, quase garantindo a virada santista.
Gol no último lance: Novorizontino elimina o Peixe
Nos acréscimos, Moisés teve grande chance para o Santos, mas chutou rente à trave esquerda de Jordi. Neymar, que estava livre pela esquerda, reclamou ao não receber o passe do companheiro, desperdiçando a última oportunidade clara do time. Mas o Novorizontino eraperigoso e: aos 51 minutos, noútimo lance do jogo, marcou. Vinicius Paiva fez grande jogada pela esquerda e cruzou para Léo Naldy, que, na marca da pequena área, cabeceou no canto esquerdo de Gabriel Brazão. O time da casa virava para 2 a 1. Não teve nem saída de bola. Novorizontino na semifinal e o Santos eliminado.
NOVORIZONTINO 2X1 SANTOS
Campeonato Paulista quartas de final
Data: 22/2/2026
Local: Estádio Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte (SP)
Público: 10.457
Renda: 1.055.480,00
Gols: Rômulo, 45/1ºT (1-0); Gabriel Bontempo, 19’/2ºT (1-1); Leo Naldy, 51’/2ºT (2-1)
NOVORIZONTINO: Jordi; Alvariño, Dantas, Patrick e Mayk (Caio Dantas, 49’/2ºT); Oyama (Brock,49’/2ºT), Léo Naldi, Titi Ortiz (Matheus Bianqui, Intervalo), Rômulo (Juninho, 39’/2ºT) e Tavinho (Vinicius, 15’/2ºT); Robson. Técnico: Enderson Moreira
SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Luan Peres, Adonis Frias e Escobar; Arão, Gabriel Menino (Gabriel Bomtempo, Intervalo), Barreal (Moisés, 18’1/2ºT) e Neymar; Rony (Miguelito, 44’/2ºT) e Gabigol (Thaciano, 37’/2ºT). Técnico: Juan Pablo Vojvoda
Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Miguel Caetano Ribeiro da Costa (SP)
VAR: Rodrigo Fernandes Júnior
Cartões Amarelos: Enderson Moreira,Vinicius Paiva (NOV); Luan Peres (SAN)
Cartões Vermelhos: não houve