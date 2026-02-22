Serna marca, e Fluminense sai na frente do Vasco na semifinal do Carioca

O Fluminense largou na frente do Vasco na semifinal do Campeonato Carioca. Com gol de Kevin Serna, o Tricolor venceu o Cruz-Maltino por 1 a 0, neste domingo (22), no Nilton Santos, pelo jogo de ida das semifinais. Mesmo com um a menos desde os 18 minutos do segundo tempo por causa da expulsão de Bernal, o Time de Guerreiros conseguiu sustentar a vantagem construída na primeira etapa e abriu vantagem. Além disso, o técnico Luis Zubeldía também foi expulso por reclamação.

Com a vitória, o Fluminense pode até empatar no segundo jogo para garantir vaga na final contra Flamengo ou Madureira. A partida de volta será realizada no dia 1º de março, às 18h (de Brasília), no Maracanã. Antes, o Tricolor enfrenta o Palmeiras, quarta-feira (25), às 21h30, no Allianz Parque, enquanto o Vasco volta a campo contra o Santos, na quinta (26), às 19h, na Vila Belmiro, ambos pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Fluminense começa melhor e sai na frente com gol de Serna

O clássico começou quente. O Vasco controlou a posse de bola, mas encontrou dificuldade para infiltrar na defesa tricolor. Já o Fluminense, por outro lado, tinha espaço nos contra-ataques e levou mais perigo. Entretanto, a atuação do árbitro que interrompeu muito o jogo com faltas e falta de critério gerou irritação dos dois lados do campo. Dessa forma, o técnico tricolor Luis Zubeldía foi expulso, aos 23 minutos, por reclamação. Além disso, o Time de Guerreiros recebeu três cartões amarelos, enquanto o Cruz-Maltino apenas um.

Apesar de ter mais volume com a posse de bola, o Vasco levou perigo apenas em um chute de Rojas de fora da área, que obrigou Fábio a fazer uma grande defesa. Porém, foi o Fluminense que criou mais oportunidades e sempre esteve mais perto do gol. Contudo, faltou capricho. Lucho Acosta, por exemplo, abusou do preciosismo em finalização de cavadinha. Por outro lado, Kevin Serna não perdoou. Após jogada ensaiada de bola parada, o colombiano recebeu de Bernal na área e bateu no canto.

Vasco fica em vantagem numérica, mas não consegue evitar derrota O jogo continuou agitado no segundo tempo. Entretanto, o panorama não mudou muito. O Vasco seguiu com dificuldade para infiltrar na defesa tricolor e se limitou em cruzamentos. Em uma das poucas vezes que conseguiu trabalhar a bola em progressão, Barros encontrou Puma Rodríguez, que girou e bateu forte para a grande defesa de Fábio, que se esticou todo para defender na ponta dos dedos. O Fluminense, por sua vez, tinha espaço e quase ampliou com John Kennedy, que tirou tinta da trave direita de Léo Jardim. O clássico ganhou um novo panorama aos 18 minutos. Em jogada ensaiada de bola parada na entrada da área, Freytes recebeu e chutou, mas a bola desviou na defesa vascaína e armou contra-ataque. Sem marcação Adson avançou com liberdade, mas sofreu falta de Bernal, que já tinha cartão amarelo e se sacrificou para evitar uma situação cara a cara com Fábio. Mesmo com um a mais, o Vasco não conseguiu criar chances claras. O Gigante da Colina insistiu em bola aérea, mas a defesa tricolor se defendeu bem e segurou a vantagem.

VASCO 0 x 1 FLUMINENSE

Campeonato Carioca – Jogo de ida da semifinal

Data: 22/02/2026

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Público: 10.818 presentes

Renda: R$ 650.545,00

Gols: Serna, 31’/1ºT (0-1)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique (Lucas Piton, 34’/2ºT), Saldívia, Robert Renan e Puma Rodríguez; Barros, Tchê Tchê (Brenner, 22’/2ºT) e Johan Rojas (Marino Hinestroza, 34’/2ºT); Nuno Moreira (Adson, 7’/2ºT), Andrés Gómez e Spinelli. Técnico: Fernando Diniz

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier (Guga, 41’/2ºT), Jemmes, Freytes e Renê; Bernal, Martinelli e Lucho Acosta (Guilherme Arana, 31’/2ºT); Serna (Ignácio, 41’/2ºT), Canobbio (Ganso, 42’/2ºT) e John Kennedy (Nonato, 20’/2ºT). Técnico: Luís Zubeldía

Árbitro: Jodis Nascimento de Souza

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Carlos Henrique Alves de Lima Filho

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

Cartões amarelos: Barros, Johan Rojas, Andrés Gómez (VAS); Fábio, Freytes, Bernal, Lucho Acosta, John Kennedy (FLU)

Cartão vermelho: Freytes, Zubeldía (FLU)