Atlético cede gol no fim, e empata com o América na ida da semi do Mineiro

Com dois gols no segundo tempo, Atlético e América empataram em 1 a 1, neste domingo (22), pela partida de ida da semifinal do Campeonato Mineiro, na Arena MRV. Dessa forma, ninguém terá vantagem no jogo 2. Este, vale lembrar, está agendado para o domingo que vem, dia 1/3, também às 18h. Portanto, quem vencer, estará na final, enquanto em caso de empate, o finalista será conhecido nos pênaltis. Dudu fez para o Galo, enquanto Yarlen anotou para o Coelho.
O Atlético foi comandado por Lucas Gonçalves. Interino, ele aguarda a chegada do novo técnico, o argentino Eduardo Domínguez, que chega para substituir o compatriota Jorge Sampaoli. Na outra semifinal, o Cruzeiro venceu o Pouso Alegre por 2 a 1 no jogo de ida. Antes de voltar a pensar em Campeonato Mineiro, o Atlético visita o Grêmio na próxima quarta-feira (25).
O Atlético começou dormindo em campo. Em paralelo, o América entrou no gramado a surpreender logo de cara. Aliás, o Coelho balançou as redes aos 5 minutos, quando Artur cruzou na área,e Paulo Victor marcou de rasteira. No entanto, o VAR interveio, e o gol foi anulado. Pouco depois, Bigode cobrou falta com perigo, mas Everson mandou para fora. O Atlético, enfim, acordou para o jogo.
Passou a colocar o Coelho "na roda", mas ainda encontrava muita dificuldade para criar jogadas eficazes. Era muita troca de passe, mas a equipe do Independência destacou-se pela boa marcação no primeiro tempo. A única chance perigosa do Galo saiu em cobrança de falta de Hulk.
Já o segundo tempo teve outra postura, com o Galo dominante, mesmo sem substituições no intervalo. Primeiro, Alan Franco invadiu a área e quase balançou as redes. Inclusive, assim como acontecera no primero tempo, saiu novamente gol aos 5 minutos, mas agora do Atlético-MG. Pouco depois, Hulk apareceu novamente, ao colocar bola na trave após belo lançamento de Scarpa. O Coelho até fez uma graça com Val Soares e Ricardo Silva, mas só igualaram nos acréscimos, com Yarlen. Ele tinha entrado em campo há pouco tempo, invadiu a área e deu números finais.
ATLÉTICO-MG X AMÉRICA-MG
Campeonato Mineiro – Semifinal (jogo de ida)
Data e horário: 22/2/2026 (sábado), às 18h (de Brasília)
Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
Gols: Dudu, aos 5’2ºT (1-0) e Yarlen, aos 45’2ºT
ATLÉTICO: Everson; Natanael (Preciado, 45’2ºT), Ruan, Victor Hugo (Benard, 43’2ºT) e Renan Lodi; Maycon (Igor Gomes, 30’2°T) Alan Franco, Victor Hugo e Gustavo Scarpa; Dudu (Cuello, 30’2ºT) e Hulk Técnico: Lucas Gonçalves (interino).
AMÉRICA: Gustavo; Maguinho (Léo Alaba, 33’2ºT), Nathan, Emerson, Ricardo Silva e Artur (Paulinho, 40’2ºT); Felipe Amaral, Val Soares (Yago Santos, 40’2ºT) e Eduardo Person; Willian Bigode (Thauan, 18’2°T) e Paulo Victor (Yarlen, 33’2°T) Técnico: Alberto Valentim
Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Thiago Americano Labbes (SC)
VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)
Cartões Amarelos: Ruan (CAM); Gustavo, Nathan, Ricardo Silva e Paulo Victor (AME)
Cartões Vermelhos: não houve