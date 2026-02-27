CBV e Osasco acionam STF para garantir participação de Tifanny Abreu na Copa Brasil

Em nota oficial, a CBV afirmou que está "adotando todas as medidas legais cabíveis para garantir a participação de atletas legalmente inscritos na Copa Brasil" - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

O Supremo Tribunal Federal (STF) deve julgar ainda nesta sexta-feira (27/2) o processo para que a jogadora Tiffany Abreu, do clube Osasco São Cristóvão Saúde, possa atuar na semifinal da Copa Brasil de Vôlei Feminino, que acontece neste fim de semana em Londrina, Paraná. A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e o clube ingressaram com medidas judiciais na última quarta-feira. As semifinais acontecem nesta sexta-feira e a final neste sábado (28).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O imbróglio começou quando vereadores bolsonaristas protocolaram um requerimento na Câmara Municipal de Londrina para tentar impedir a participação da atleta transexual na competição. O documento, encaminhado ao prefeito Tiago Amaral (PSD), exige a aplicação de uma Lei Municipal, 13.770/2024, que veda a participação de atletas cujo gênero divirja do sexo biológico de nascimento em competições realizadas em equipamentos públicos da cidade.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em nota oficial, a CBV afirmou que está “adotando todas as medidas legais cabíveis para garantir a participação de atletas legalmente inscritos na Copa Brasil”. Segundo a entidade, Tifanny Abreu cumpre integralmente os critérios previstos na política de elegibilidade de atletas trans estabelecida pela confederação, o que, na avaliação institucional, assegura sua condição regular para disputar a competição.

O Correio questionou a CBV, se após esse ocorrido, de discriminação com uma atleta profissional, a entidade ainda pretende promover outras competições na região Sul, mas não obteve resposta até o fechamento da matéria.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular