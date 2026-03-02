Crespo exalta campanha do São Paulo no Paulistão

O São Paulo encerrou sua participação no Campeonato Paulista de 2026. Na noite deste domingo (01), o Tricolor perdeu para o Palmeiras por 2 a 1, na Arena Barueri, sendo eliminado nas semifinais da competição. Além disso, a equipe finalizou uma sequência de oito partidas invictas na temporada.

Entretanto, a avaliação do treinador Hernán Crespo sobre a competição é positiva. Afinal, o Tricolor conseguiu se recuperar após um início ruim e chegou entre os quatro melhores do torneio. O argentino também destacou a união do grupo e a recuperação de alguns jogadores que vinham de lesão.

"É valorizar o que fizemos até aqui. Estamos tristes, ninguém gosta de perder. Essa competição me deu um grupo muito unido e recuperamos jogadores como Calleri, Lucas, Enzo, André Silva. O caminho é muito positivo. Todos sabem o que o São Paulo vai fazer e brigar. O resultado não é legal, mas o percurso feito foi legal", ressaltou.

Quanto à eliminação, Crespo afirmou que a partida acabou sendo resolvida nos detalhes. O treinador recordou erros que o time teve nas jogadas que originaram os gols adversários. Porém, o argentino acredita que essas situações irão servir de lição para o grupo trabalhar e evoluir ao longo da temporada.

"Faltou um pouco de precisão. Nesse tipo de jogos, os detalhes fazem a diferença. Eles aproveitaram, no primeiro gol era um lateral pra nós que perdemos a bola e virou um bate-rebate. No segundo, uma bola parada que não marcamos como poderíamos marcar. Eles têm hierarquia para te fazer pagar caro quando comete erros. Essas situações temos que aprender e o caminho é claro. O grupo sabe, está unido e vai trabalhar. A temporada é longa", pontuou.

Escolha por Luan

De maneira surpreendente, o treinador escolheu iniciar a partida com Luan. O volante havia atuado por cerca de 20 minutos nesta temporada, em três partidas, não sendo titular em nenhuma delas. Crespo explicou que escalou o jogador por conta do jeito de jogar do Palmeiras e por não ter Danielzinho 100% disponível.

"Escolha foi pelo Luan em cima das características do rival, que joga na bola longa e precisávamos de um jogador fisicamente como o Luan. Pessoalmente, acho que deu certo. Eles tiveram dificuldades. Mas depois o jogo muda. Tivemos que arriscar com Danielzinho porque o jogo precisava de outra coisa", justificou.

Sequência do São Paulo na temporada

Apesar da eliminação na semifinal, Crespo consegue ver um cenário positivo para a sequência da temporada. Afinal, o São Paulo terá 12 dias de trabalho até voltar a campo contra a Chapecoense, pelo Brasileirão. Inclusive, o Tricolor ainda não perdeu na competição e divide a primeira colocação com o Palmeiras.

"Temos que olhar sempre o copo cheio. Vamos ter 12 dias para recuperar forças, para curar a ferida e continuar. Temos Chapecoense, Atlético-MG, Bragantino e Palmeiras. No Brasileirão estamos bem e temos que continuar. Acreditar no trabalho que fazemos todos os dias. Tentar fazer passar essa tristeza, sabendo que fizemos um trabalho muito importante e recuperamos jogadores", enfatizou.





