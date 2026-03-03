Corinthians prepara anúncio de Lingard, que vestirá a camisa 77

O meio-campista Jesse Lingard vestirá a camisa 77 no Corinthians. O clube está concluindo os últimos trâmites burocráticos para oficializar a contratação do jogador inglês, de 33 anos, que chega como um dos principais reforços do início de temporada.

Lingard desembarcou no Brasil na manhã do último domingo (1º/3). Já nesta segunda-feira (2/3), passou por exames médicos e iniciou os procedimentos para assinatura de contrato válido até o fim deste ano. O acordo prevê cláusula de renovação automática até o fim de 2027, desde que metas de desempenho previamente estipuladas sejam atingidas.

Com a chegada do inglês, o Timão soma sete reforços para 2026. Antes dele, a diretoria acertou as contratações do zagueiro Gabriel Paulista, dos meio-campistas Matheus Pereira, Allan e Zakaria Labyad, do lateral-direito Pedro Milans e do atacante Kaio César. Além disso, o clube renovou o vínculo com Fabrizio Angileri.

A camisa 77 carrega peso simbólico no Parque São Jorge. O número faz referência ao título do Campeonato Paulista de 1977, conquista que encerrou um jejum de mais de duas décadas sem troféus estaduais.

Lingard, no entanto, não será o primeiro a utilizar a numeração. O último dono da 77 foi o meia Igor Coronado. Antes dele, quem vestiu a numeração foi Marcelinho Carioca, Jadson, Jô e Chrystian Barletta Agora, a expectativa da torcida é que o novo camisa 77 consiga escrever seu próprio capítulo na história alvinegra.