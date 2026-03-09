Neymar entra em pré-lista de Ancelotti, mas desfalca o Santos

Demorou, mas o atacante Neymar é um dos nomes presentes na pré-lista de convocados da Seleção Brasileira para os amistosos contra França e Croácia. Os jogos acontecem nos dias 26 e 31 de março, nos Estados Unidos. A inclusão do camisa 10 do Santos na relação inicial enviada aos clubes não garante sua presença na lista final, que Carlo Ancelotti anunciará na próxima segunda (16). O craque não defende o Brasil desde outubro de 2023, quando sofreu uma grave lesão no joelho. Agora, ele tenta agora convencer a comissão técnica de que está pronto para os últimos testes antes da Copa do Mundo.

Nesta terça (10), Carlo Ancelotti e o coordenador Rodrigo Caetano estarão no estádio para o jogo entre Santos e Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. O treinador não verá Neymar em campo, pois o clube não relacionou o atleta devido a um desgaste muscular. Mesmo sem o atacante, a cúpula da CBF manteve a viagem ao interior paulista para monitorar outros nomes e seguir o cronograma para o Mundial.

Jovens talentos disputam com Neymar a atenção de Ancelotti

Além da situação de Neymar, a pré-lista de Ancelotti contempla nomes da nova geração que buscam consolidar espaço no grupo. O atacante Rayan, revelado pelo Vasco e atualmente um dos destaques do Bournemouth na Inglaterra, é uma das peças observadas de perto. No setor ofensivo, Igor Thiago e Endrick também mantêm o prestígio com o treinador italiano, que deseja avaliá-los detalhadamente antes de definir quem ocupará a vaga de centroavante titular na Copa do Mundo.

A defesa também passa por um processo de avaliação criteriosa devido aos problemas físicos de peças fundamentais. Sem Éder Militão, que se recupera de lesão, e diante da fase oscilante de Alexsandro Ribeiro no Lille, Ancelotti incluiu Léo Pereira, do Flamengo, e Bremer, da Juventus, na pré-lista. A Seleção Brasileira iniciará sua preparação em Orlando no dia 23 de março, utilizando a cidade como base para o amistoso contra a França, em Boston, e o duelo subsequente contra a Croácia. A convocação final para a Copa do Mundo de 2026 está agendada para o dia 19 de maio.